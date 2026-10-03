Patronul Dristor Kebap, acuzat că aducea funcționari din România în cluburi din Turcia, care ar fi fost mituiți pentru a nu fi cercetat

Patronul Dristor Doner Kebap, Ahmet Uğur Pakcan, a fost arestat recent în Turcia într-o anchetă privind o presupusă organizație criminală condusă de Alihan Kuriș.

Ahmet Uğur Pakcan, despre care se susține că era responsabilul organizației pentru România și Balcani, a fost acuzat că gestiona circuitul financiar al organizației în străinătate, scrie Medyabaskent.

Cu câteva zile în urmă, Mustafa Avcı și Ziyaeddin Balcı, despre care se susține că gestionau afacerile informale și circuitul financiar din Turcia al lui Ahmet Uğur Pakcan, au fost arestați. Pentru ceilalți suspecți aflați în România au fost emise mandate de arestare.

Potrivit declarațiilor martorilor, suspecții İsmail K., Selçuk S., Mustafa Geicun și Emre Güleryüz, despre care se susține că erau responsabili de România în cadrul organizației, gestionau circuitul financiar din această țară. Aceștia ar fi adus în Turcia funcționari români care ar fi putut lua măsuri în legătură cu activitățile ilegale ale organizației. Suspecții i-ar fi dus pe aceștia în cluburi de noapte și discoteci din Istanbul, unde i-ar fi distrat și le-ar fi oferit anumite sume de bani, pentru ca funcționarii să nu ia măsuri împotriva organizației. În acest fel, susțin martorii, organizația ar fi evitat procedurile care puteau fi declanșate de autoritățile române și ar fi obținut, prin mită, ceea ce își dorea. De asemenea, se afirmă că suspecții ar fi furnizat informații autorităților române.

Tot potrivit declarațiilor martorilor, Mustafa Geicun și Emre Güleryüz au fost formați în cadrul cursurilor organizației și ar fi fost selectați special pentru a ocupa aceste poziții, fiind acuzați că gestionau activitățile ilegale din România.

O altă acuzație îl vizează pe Mustafa Pakcan, fondatorul Dristor Döner. Potrivit relatărilor unor martori, în perioada în care Mustafa Pakcan locuia în apropierea unei moschei aparținând comunității Süleymancılar, în Üsküdar, Istanbul, acesta ar fi sunat persoana responsabilă de acolo, spunând că nu se simte bine și cerând să-i fie trimisă una dintre femeile care urmau cursurile organizației pentru a-i găti.

Potrivit acestor mărturii, femeia care s-a deplasat la locuința lui Mustafa Pakcan ar fi fost hărțuită sexual. Aceasta ar fi plecat și ar fi depus o plângere. Se susține că, deoarece fiul său, Ahmet Uğur Pakcan, era un apropiat al lui Alihan Kuriș, mai multe astfel de cazuri ar fi fost închise fără să se ajungă la consecințe.

Potrivit acelorași acuzații, o femeie pe nume Gülşah ar fi fost, de asemenea, hărțuită, iar ulterior Mustafa Pakcan i-ar fi oferit o mașină și bani pentru a o determina să păstreze tăcerea.

De asemenea, se susține că Mustafa Pakcan ar fi hărțuit mai multe femei care lucrau pentru el în România. Potrivit unei declarații de martor, una dintre acestea ar fi ajuns chiar în punctul de a se gândi la sinucidere. Femeia ar fi depus o plângere, însă, potrivit mărturiei, familia Pakcan ar fi scăpat și de acest caz fără consecințe, pe fondul unui presupus vid de autoritate și al mitei din România.