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Un pensionar a plătit peste 1.700 de euro pentru 10 minute la medic, în Elveția

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Doctorul și pacientul stând și discutând ceva unul lângă celălalt la biroul alb din clinică
A mers la medic pentru o procedură de 10 minute și a primit o factură de peste 1.700 de euro Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Shutterstock
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Un pensionar în vârstă de 76 de ani din Elveția a primit o factură medicală de 1.642 de franci elvețieni, echivalentul a peste 1.700 de euro, pentru o procedură care a durat mai puțin de zece minute. Cazul readuce în atenție problemele apărute după introducerea noului sistem de tarifare medicală Tardoc, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a trustului Ringier.

Cuprins:

Walter O., din Stans, cantonul Nidwald din Elveția, se recupera după o operație la degetul mic de la picior. Intervenția principală, realizată sub anestezie generală, îl costase aproximativ 2.500 de franci (2.640 de euro).

Pensionarul spune că suma pentru operația complexă i s-a părut justificată, deoarece a fost implicată o întreagă echipă medicală. Surpriza a venit însă la consultația ulterioară.

Factură de 1.700 de euro pentru o procedură de câteva minute

La centrul de podologie din Lucerna, Walter O. a mers pentru îndepărtarea unui fir metalic folosit pentru susținerea degetului după operație.

Procedura a fost extrem de scurtă.

„Nu mi-a venit să cred ochilor când am văzut suma indicată pe copia trimisă pacientului. A fost o procedură minoră, care nu a durat nici măcar zece minute!”, a spus pensionarul.

Pensionarul spune că medicul a scos pur și simplu firul de susținere.

Doctorul a tras de fir și gata, a fost scos. Aș fi putut foarte bine să o fac și eu.”

Concret, pensionarul a primit o factură de 1.642 de franci elvețieni, echivalentul a circa 1.733 de euro.

Înainte de schimbarea sistemului de tarifare, aceeași procedură costa mai puțin de 100 de franci (105 euro), potrivit reprezentantului centrului medical.

„Sistemul de sănătate vrea să economisească bani, nu-i așa? Sau mă uit la filmul greșit?”, exclamă Walter.

Noul sistem Tardoc, în centrul problemei

Explicația pentru factura neobișnuit de mare este noul sistem tarifar Tardoc, utilizat pentru facturarea serviciilor medicale.

Walter a contactat imediat centrul de podiatrie pentru a înțelege cum a fost calculată suma. În cele din urmă, probabil asigurarea sa de sănătate va trebui să acopere costul.

„Angajații centrului de podiatrie mi-au înțeles furia, dar nu au putut face nimic. Mi-au spus că au mâinile legate”, povestește acesta.

Centrul de Podologie din Lucerna susține că nu a avut libertatea de a reduce suma, deoarece tariful este stabilit în cadrul sistemului.

Daniel Krapf, directorul centrului, explică: „Pentru această procedură, trebuie să percepem tariful fix stipulat de Tardoc. Aceste tarife sunt stabilite prin contract și nu lasă loc de negociere”.

El recunoaște însă că în cazul pensionarului, diferența dintre costul procedurii și suma facturată este foarte mare.

„În acest caz, tariful fix per caz este complet disproporționat față de efortul real, care, așa cum a menționat pacientul, a fost foarte limitat”

Autoritățile elvețiene recunosc problema

Cazul a ajuns și la Oficiul Federal de Sănătate Publică (OFSP). Instituția a recunoscut că există o problemă legată de codul tarifar utilizat pentru astfel de proceduri.

Potrivit OFSP, tariful respectiv acoperă o gamă largă de intervenții, iar calculul nu s-a dovedit întotdeauna potrivit pentru procedurile foarte simple, precum îndepărtarea firelor sau a unor elemente de fixare.

Stéphanie Germanier, purtătoare de cuvânt a OFSP, a explicat că problema a fost transmisă partenerilor responsabili de sistemul tarifar.

Autoritățile pregătesc deja modificări pentru următoarea versiune a sistemului.

„În versiunea revizuită pentru 1 ianuarie 2027, aflată în prezent în curs de examinare la OFSP, au fost efectuate ajustări”, a transmis Stéphanie Germanier.

Reprezentanții centrului de podologie din Lucerna atrag atenția că factura de 1.642 de franci reprezintă un caz particular și nu reflectă neapărat evoluția generală a veniturilor din sistem.

Daniel Krapf susține că, pentru multe alte servicii, noul sistem a redus semnificativ sumele care pot fi facturate.

„Multe servicii pe care le oferim pentru a asigura îngrijire de înaltă calitate nu mai pot fi facturate”, adaugă directorul centrului medical.

Potrivit acestuia, noile reguli creează presiuni asupra cabinetelor specializate și pot afecta inclusiv modul în care sunt organizate serviciile medicale.

Pensionarul îi sfătuiește pe pacienți să verifice facturile

Walter O. consideră că pacienții nu ar trebui să accepte automat orice sumă înscrisă pe o factură medicală, mai ales atunci când aceasta pare disproporționată față de serviciul primit.

„Verificați dacă o factură pare prea mare. Numai raportând aceste sume excesive putem, probabil, modifica tarifele”, este sfatul seniorului.

Cazul său a devenit astfel un exemplu al dificultăților care pot apărea atunci când un sistem de tarifare bazat pe sume fixe nu reflectă întotdeauna durata sau complexitatea reală a unei proceduri.

Modificările pregătite în sistemul medical din Elveția de la 1 ianuarie 2027 ar urma să corecteze inclusiv situații de acest tip.

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Tags: Stiri Elvetia Spital medici
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