PORȚIA DE CARTE | Viața unui fluture de noapte și anxietățile zilelor noastre

Orașul fetelor (Elizabeth Gilbert, Editura Humanitas)

America anilor `40 este sclipitor descrisă de autoarea hit-ului Eat, Pray, Love în noul ei volum de ficțiune. Povestea este spusă de vocea mai bătrână și mai înțeleaptă a lui Vivian, eroina care-și reamintește viața ei spectaculoasă cu bucurie și tristețe în același timp.

La 19 ani, Vivian se trezește dată afară de la Vassar, colegiu considerat cel mai potrivit pentru educația unei tinere. Acolo trebuie să înveți, iar Vivian are cu totul alte planuri. Părinții, familie înstărită, o trimit la New York, la mătușa ei, care are un mic teatru de variete în inima cartierului Manhattan. Lui Vivian i se deschide în fața sufletului o lume artistică la care nu visase, populate de personaje ieșite din comun, greu integrabile în societatea convențională.

Greșelile tinereții, distracția fără limite, iubirea greu de descris și de acceptat, pe fondul câștigării libertății personale mult-râvnite, toate acestea fac din Vivian cea tânără, văzută prin ochii celeilalte Vivian, un personaj aventuros, înaintea vremurilor pe care le-a trăit. O fată care nu a fost cuminte, dar care a reușit să iasă din toate încercările unei existențe tumultuoase drept un om cinstit, bun și profund.

Gânduri de pe o planetă nervoasă (Matt Haig, Editura Nemira)

Motto-ul cu care Haig își începe cartea e absolut bulversant. Pentru că e celebra replica a lui Dorothy din Vrăjitorul din Oz: ”Toto, am impresia că nu mai suntem în Kansas”.

Departe însă de a fi o poveste pentru copii, volumul acesta albastru, ca planeta despre care vorbește, reprezintă un soi de panaceu pentru problemele omului modern – anxietatea, depresia, grija față de înfățișare și integrarea socială, politica și implicațiile ei, rețelele de socializare și presiunea uneori subconștientă pe care o generează acestea.

Este încercarea lui Matt Haig de a oferi soluții simple pentru a contracara valul de lucruri care ne complică existența și o fac uneori insuportabilă. Atitudinea pozitivă, somnul odihnitor, ignorarea unor detalii neimportante pentru ceea ce ești ca om și alte lucruri care ne ajută să ne păstrăm umanitatea într-o lume acaparată de tehnologie și îngrijorare generată de factorii externi, care n-ar trebui să ne afecteze.