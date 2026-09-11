Fenomenul migrației de la oraș la țară prinde tot mai mult contur în România, iar un mic sat din județul Prahova a devenit un veritabil magnet pentru bucureștenii în căutare de liniște, aer curat și un stil de viață conectat la natură.

La 100 de kilometri de București

În ultimii ani, cererea pentru locuințe bătrânești și terenuri în această zonă a explodat, ajungându-se în situația în care aproape toate casele disponibile pe piața imobiliară locală au fost achiziționate de orășeni.

Distanța rezonabilă față de Capitală, peisajele subcarpatice deosebite și prețurile încă accesibile comparativ cu zona metropolitană au cântărit decisiv în alegerea făcută de noii locuitori.

Cunoscuți pentru ritmul alert în care trăiesc, mulți bucureșteni au descoperit în satul Plaiu, din Prahova, un refugiu perfect: un peisaj idilic, aer curat și liniște, totul la o distanță mică de drum parcurs cu mașina. Odată ajunși aici, mulți nu s-au mulțumit doar cu vizitele de weekend, ci au decis să investească și să se stabilească pe termen lung, relatează Click.

Fascinați de farmecul locului și de arhitectura tradițională, noii veniți au cumpărat aproape toate proprietățile și terenurile care se aflau la vânzare în sat. Gospodăriile bătrânești, dintre care multe riscau să se dărâme din cauza trecerii timpului și a lipsei de îngrijire, au fost preluate, restaurate și readuse la viață, păstrând în același timp specificul local.

Două camere și 340 de metri pătrați de teren se vând cu 28.000 de euro

Curios să afle care sunt prețurile reale din această localitate unde bucureștenii au cumpărat aproape tot ce au găsit liber, creatorul canalului de călătorii „Hai la drum” a decis să facă un experiment direct pe teren.

Aflat la intrarea în sat, vloggerul a remarcat o clădire scoasă la vânzare și a decis să contacteze telefonic proprietarul pentru a cere detalii complete despre imobil și prețul de achiziție.

Bărbatul care deține proprietatea a explicat că spațiul respectiv nu a fost conceput inițial ca o locuință tradițională, ci a funcționat o perioadă ca spațiu comercial local. Cu toate acestea, din cauza unor motive personale, proprietarul a decis să vândă imobilul.

Astfel de oportunități au devenit extrem de rare în satul prahovean, unde majoritatea caselor vechi au fost deja achiziționate și renovate de cei care s-au mutat de la oraș.