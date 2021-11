Postul Crăciunului 2021 a început astăzi, 15 noiembrie, și durează până pe 24 decembrie inclusiv, în Ajunul Crăciunului. În Postul Crăciunului se obișnuiește ca toți credincioșii să postească de carne, lapte, brânză și ouă, în timp ce lunea miercurea și vinerea se consuma mâncare fără ulei și fără vin.

Pentru că se elimină proteina animală și lactatele din meniul zilnic, sursa de carbohidrați crește și astfel pot apărea kilogramele în plus. Vă prezentăm câteva sfaturi esențiale pentru a contracara îngrășarea în perioada postului.

„În post, trebuie să ne concentrăm, în primul rând, pe substituirea proteinei de origine animală cu proteină de origine vegetală, dar și să scădeam cantitatea de carborhidrați consumată, din surse precum: pâine, cartofi, paste, orez și dulciuri pe bază de zahăr alb rafinat. Să avem în vedere consumarea zilnică de legume (gătite sau crude) specifice toamnei și a alimentelor fermentate, de tip probiotice (murături, borș crud sau varză fermentată). Pe lângă acestea, să avem, tot zilnic în meniu sursă de grăsimi vegetale, bogate în omega 3, care pot fi luate din nuci, semințe sau ulei de cocos. De asemenea, hidratarea sa fie pe primul loc!”, recomandă Anca Alungulesei, terapeut în nutriție, cu peste 10 ani de expertiză în domeniul alimentației sănătoase.

Există alternative alimentare blânde cu silueta și în perioada postului: „Persoanele care postesc au tendința, în primul rând de a crește cantitatea de mâncare consumată dintr-o panică falsă a foamei și a ideii că nu se satură, dar și dintr-o dependență mare de carbohidrați care generează un cerc vicios: mănânci, nu te saturi și mai vrei. Alegerile alimentare clasice în post sunt compuse din carbohidrați rapizi care se transformă în corp în glucoză – de unde rezultă crearea unui start generos și nedorit de grăsime în care se îmbracă corpul, dar și un nivel energetic redus tradus printr-o stare de oboseală. Ei bine, avem alternative care nu îngrașă în post, printre care: pâinea care nu îngrașă, varianta vegetală, fără ou a cărei rețetă este ușoară și la îndemână, pizza vegetală cu blat de conopidă, ciocolata fără zahăr care se poate face foarte ușor în casă, salate cu extratopping de tahini și nuci, legume de toamna pregătite divers (la cuptor, trase ușor în tigaie, la wok), paste konjac cu legume, pește gras (atunci când este dezlegare)”, mai spune terapeutul în nutriție, care consideră că trebuie evitate produsele pe bază de făină albă, cartofii și dulciurile cu zahar alb rafinat care forțează organismul să se „împacheteze” într-un strat-tampon de grăsime.

Perioada postului trebuie să păstreze aceeași distribuție a meselor pe parcursul unei zile și nu să fie „încărcată” de gustări și farfurii suplimentare de mâncare care să potolească panica lipsei cărnii și a lactatelor.

„Este foarte important pentru o persoană care ține post să nu vadă postul doar ca pe o perioadă în care face „foamea” și atunci mănâncă doar pâine, orez și cartofi mereu pe parcursul unei zile. Omul flămând care, culmea, are ce mânca (adică are resurse) este flămând pentru că, de fapt, corpul lui nu este hrănit corespunzător sau pentru că intervine panica de nesațietate. Oricât ar mânca, el de fapt nu îi oferă organismului nutrienții și micronutrienții de care are nevoie. Lipsa proteinei de origine animală trebuie substituită zilnic cu proteina de origine vegetală pentru ca proteina este cea care ne oferă senzația de sațietate, dar care ajută și la construirea masei musculare. Iar alegerile către care se îndreaptă o persoană care nu consumă suficiente proteine zilnic sunt, greșite și cu urmări grave, carbohidrații. Așadar, ca să ne săturăm, dar și să nu ne îngrășăm, trebuie să ne asigurăm necesarul de proteină zilnică peste care adăugăm cel puțin o porție de grăsime vegetala bogata in Omega 3”, menționează Anca Alungulesei.

