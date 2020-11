(Publicitate) Campania Ariston Comfort Challenge la a treia ediție: peste 170.000 de copii și vârstnici beneficiază de condiții mai bune de trai

Ariston Thermo România, liderul pieței locale de centrale termice și boilere electrice, a finalizat în această toamnă cea de-a treia ediție a campaniei umanitare Ariston Comfort Challenge. În ultimii trei ani, peste 1.450 de echipamente performante de încălzire a apei au fost donate către 869 de instituții de învățământ, cămine de bătrâni și centre medicale din țară, oferind astfel acces la apă caldă pentru peste 170.000 de persoane. Aceasta initiativa vine în contextul localizării campaniei globale Ariston Comfort Challenge care a început în Groenlanda în 2018 și prin care compania își propune sa ducă confortul chiar și în locurile în care acesta pare imposibil de atins.

În cadrul ediției din 2020, implementată la nivel național cu sprijinul parternerului deja tradițional – Crucea Roșie, Ariston Thermo a donat 400 de boilere electrice de ultimă generație către 248 de instituții din întreaga țară, de care beneficiază în prezent peste 52.000 de copii și vârstnici.



„Nicio provocare nu este prea mare pentru a face lumea un loc mai confortabil” este mesajul principal al campaniei noastre. Într-un an atipic, care a adus provocări sociale și sanitare la care nimeni nu se aștepta, mă bucur că am putut duce mai departe misiunea noastră. Ariston Thermo România contribuie astfel la acoperirea unei nevoi reale a comunității: accesul oamenilor la apă caldă, implicit la un confort minim și la standarde de igienă corecte într-o perioada în care aceasta poate face diferența între sănătate și o boală complicată așa cum este Covid-19. Filosofia noastră de responsabilitate socială este să ne implicăm în proiecte cu un impact direct, concret în comunitate, iar numărul mare de beneficiari la care am ajuns în cele trei ediții ne confirmă reușita proiectului.” a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager Ariston Thermo România.



Caravana Ariston din acest an a început în luna septembrie și a parcurs 24 de județe pentru a ajunge în localitățile identificate de către Crucea Roșie unde au fost donate boilere electrice către instituții importante care nu beneficiază de echipamente de încălzire a apei, așa cum sunt: școli, grădinițe, cabinete medicale, cămine de bătrâni și copii.



“După campania de succes din ultimii doi ani, prin intermediul căreia Crucea Roșie Română și Ariston Thermo Romania au vizat îmbunătățirea condițiilor de trai a mii de oameni ce nu beneficiau de acces la apă caldă, demersul nostru comun a continuat. În acest an, când igiena mâinilor este, mai mult decât oricând, o măsură esențială pentru sănătate, am reușit să dotăm cu boilere electrice sute de școli, centre medicale și case de bătrâni din mai multe județe ale țării. Mulțumim Ariston Thermo Romania pentru susținerea comunităților dezavantajate cu echipamente performante de încălzire a apei”, a declarat Ioan Silviu Lefter, Director General Crucea Roșie Română.



O provocare socială: pe lângă disconfort, lipsa apei calde înseamnă și o igienă precară

Inițiativa Ariston are loc în contextul în care accesul la apa caldă rămâne o problemă majoră în mii de instituții din România, așa cum sunt școlile și grădinițele în special din mediul rural astfel că, în cadrul campaniei, donațiile de echipamente termice au fost direcționate cu prioritate către aceste locații. Conform statisticilor, aproximativ 4.200 dintre școlile din România nu au grupuri sanitare în incinta școlii, situație cu impact asupra unui număr de peste 155.486 de elevi la nivel național. Dintre cele 4.200 de unități de învățământ menționate mai sus, aproximativ 2.200 au grupuri sanitare situate în curte, fără apă curentă și fără canalizare.



Cele peste 400 de boilere donate de Ariston în acest an au fost distribuite în 24 județe, nivelul de necesitate fiind mai pronunțat în Călărași, Giurgiu, Dâmbovița, Tulcea și Arad. De exemplu, în Călărași au fost identificate 43 de gradinițe și școli fără acces la apă caldă, numărul de beneficiari după ce au fost montate 74 de boilere ridicându-se la peste 7.700 de persoane. În Giurgiu, 22 școli și grădinițe din mediul rural nu aveau acces la apă caldă, iar prin montarea a 36 de boilere electrice, peste 2.300 de persoane se bucură acum de condiții mai bune.



În cadrul campaniei umanitare Ariston Comfort Challenge 2020, derulată împreună cu Crucea Roșie, Ariston a donat echipamente termice cu o valoare totală de piață de 200.000 de lei.

Confort în cele mai greu accesibile zone ale țării



Respectând misiunea companiei de a duce confortul chiar și acolo unde pare imposibil de atins, campania de donații de anul acesta a ajuns și în zone cu acces limitat, așa cum este cazul localităților din Munții Cernei, unde se află un număr mare de sate izolate. Astfel, echipa de voluntari a ajuns în Ineleț, un cătun pitoresc din comuna Cornereva, Județul Caraș – Severin. Ineleț este printre puținele cătune din zonă care beneficiază parțial de acces la curent electric în urma unui proiect prin care au fost instalate panouri fotovoltaice.



“În fiecare an ne dorim să ajungem în locuri greu de atins, să facem faţă provocărilor și să simţim că efortul nostru face difereţa. Anul trecut, am intrat într-un parteneriat cu Salvamont în cadrul căruia au fost dotate centrele de salvare atât de utile turiștilor și echipelor de salvatori. Anul acesta am ajuns în Ineleț, un cătun unde timpul pare să fi încremenit. Sunt mândru de echipa noastră și de toți cei implicați în proiect pentru că de fiecare dată reușim să trecem peste provocări noi și să ducem confortul acolo unde pare imposibil de atins”, a mai declarat Cătălin Drăguleanu.



Cea mai scurtă legătură dintre Ineleț și civilizație este o scară lemn, cu o lungime totală de aproape 100 de metri, prinsă pe un perete vertical din calcar. Campania de donații a fost susținută și anul acesta de către Alex Găvan alpinist, activist de mediu și ambasador al proiectului umanitar încă de la prima ediție din 2018.



“Zona este un adevărat paradis şi chiar cu boilerul în spate a fost o binecuvântare să mă aflu acolo, dar pentru localnicii care bat zilnic drumul acesta de câteva ore, nu este chiar mereu uşor” a declarat Alex Găvan.



Filmul campaniei Ariston Comfort Challenge 2020 poate fi vizionat aici: Ariston România YouTube



Prima misiune globală a grupului Ariston, Comfort Challenge, a avut loc în anul 2018, în Groenlanda, pe insula Disko. Grupul Ariston a livrat materialele necesare și a construit, pe un teren înghețat, cu diverse adversități, o casă modulară inovatoare și eficientă, denumită Ariston Comfort Zone. Construcția a fost donată Universității din Copenhaga pentru ca echipa de savanți de aici să poată cerceta impactul schimbărilor climatice asupra zonei arctice chiar și în sezonul de iarnă, când temperaturile sunt extrem de scăzute.

În urma studiilor, savanții trag un semnal de alarmă că în următorii 100 de ani, temperaturile locale vor creşte cu cel puţin 5°C, respectiv cu 10°C în cel mai rău caz. Zona arctică este primul loc care va fi afectat de schimbările climatice, cu repercursiuni care se pot extinde însă asupra întregii planete.







