VIRGO

VIRGO este dispozitiv inteligent pentru înfrumusețare 6 în 1. Cu ajutorul acestuia poate fi realizat liftingul facial, reducerea ridurilor, masaj facial ce stimulează circulația. Cu funcție de încălzire de asemenea, permite ca porii să se deschidă, accelerând și pătrunderea nutrienților în piele. Este mic și practic, cât un telefon și, iată, complex în funcțiile de care dispune.

Include un senzor de atingere inteligent, terapie cu ioni, cu funcție de încălzire pentru un masaj plăcut. VIRGO masează, vibrează, face lifting facial prin încălzire, astfel că pielea este îngrijită corespunzător, pentru a arăta mai întinerită, luminată.

VIRGO pune semnul de egal între aspect și pefectiune. Și totul este atât de ușor, întrucât un astfel de dispozitiv este conceput pentru a fi ușor de folosit. În plus, are și un design elegant.

PAVO, un altfel de cadou

În acest univers de beauty se remarcă PAVO. Este recomandat pentru eliminarea ridurilor, folosit pentru zona gâtului în special. Acesta are la bază terapia cu căldură. Iată și ce îl face ideal pentru femeile care au nevoie de reîntinerirea pielii:

Netezește pielea.

Stimulează elasticitatea.

Elimină ridurile, guşa sau bărbia dublă.

Este un dispozitiv inteligent ingrijirea tenului, compact și ușor, destinat a fi folosit acasă, oricând, ceea ce permite mai mult confort și îngrijire de top pentru femeile moderne și active. Timpul nu permite oricând programări la salonul de înfrumusețare, însă acest impediment nu trebuie să limiteze ședințele de beauty care. Iată că dispozitivele precum PAVO vin să schimbe tendința aceasta.

Cum funcționează PAVO

Este tehnologia modernă înglobată într-un dispozitiv compact, dar cu eficienţă complexă. Se bazează pe tehnologia de încălzire, până la 45 de grade. Impune masarea zonei cu probleme. Cu setări ce ajustează temperatura și timpul de expunere la căldură, PAVO eficientizează ritualul de îngrijire. Include spre exemplu și o alarmă, pentru a avertiza utilizatoarea despre timpul maxim setat pentru funcționarea dispozitivului.

Masajul cu PAVO nu este o mișcare oarecare, ci acționează profund. Pielea este supusă unui tratament simplu, dar de efect. Stimulează pielea în a redeveni mai tânără și luminată, mai sexy. Iar efectul vizual întinerește totodată. Efectul de lifting este ceea ce recomandă PAVO și îl plasează în lista de must have pentru orice femeie care își dorește un look fresh și young, pentru că:

Reduce ridurile fine.

Are efect anti age.

Are efect de lifting nedureros și non invaziv.

Este totodată şi terapie de acupunctură.

Ajută ca nutrienții din produsele de beauty și îngrijire să pătrundă profund în piele.

Stimulează circulația sanguină și ajută la eliminarea toxinelor.

Este simplu de folosit și nu necesită mult timp. Poate fi folosit după aplicarea cremelor de îngrijire. Chiar și după prima utilizare se simte diferența, pielea fiind mai fină ca oricând.

DEUS

DEUS este la rândul său un dispozitiv inteligent, modern, destinat îngrijirii corporale acasă. Acest device trebuie folosit în special pentru lifting în zona sânilor, pentru fesieri, zona abdomenului, dar și zona membrelor.

De data aceasta vorbim despre beneficiile unei terapii eficiente bazată pe micro curenți. Un stimulator muscular performant, precum DEUS masează profund și întreține pielea. O face mai elastică, repară fibrele din profunzime și contribuie eficient la lupta împotriva efectelor îmbătrânirii.

Și de data aceasta experiența la utilizare este una plăcută. Designul bine gândit și practic avantajează utilizatoarele.

Așadar, când căutați soluţii pentru îngrijirea profesională acasă, dispozitivele moderne PAVO, VIRGO şi DEUS sunt un răspuns potrivit.



