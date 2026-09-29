Au îmbinat șase containere maritime și au construit o casă de 149 mp, în SUA. Cum arată interiorul

O casă construită din șase containere maritime a devenit virală pe YouTube, atrăgând milioane de vizualizări datorită designului său ingenios. Situată în Millersburg, Ohio, SUA, locuința de aproximativ 149 de metri pătrați este rezultatul companiei Woodside Container.

Au fost folosite patru containere de 12 metri și două de 6 metri

Construcția a integrat patru containere de 12 metri și două de 6 metri, astfel că a fost creat un spațiu modern cu două dormitoare, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Designul casei, care include numeroase ferestre, oferă deschidere și lumină, transformând interiorul într-un spațiu care pare mult mai mare decât dimensiunile reale.

Levi Kelly Tours, canalul YouTube care a prezentat această casă, a acumulat peste 8,7 milioane de vizualizări la videoclipul său detaliat, încărcat acum câțiva ani.

Cum au reacționat oamenii

Reacțiile din secțiunea de comentarii reflectă entuziasmul publicului.

„Milionarii construiesc vile și tot ce mai vor, dar mie mi-ar fi suficient ceva de genul acesta”, a spus un utilizator.

Alții au remarcat separarea spațiilor interioare: „Îmi place cum sunt delimitate zonele”, a scris cineva, în timp ce altcineva a descris casa ca fiind „un spațiu mare și liniștit”, perfect pentru relaxare.