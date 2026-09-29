Ilie Năstase a reacționat după ce fosta sa soție, Brigitte Pastramă, a făcut declarații despre relația lui cu Ioana Năstase. Fostul lider mondial ATP spune că nu are nevoie să fie apărat de fosta parteneră și îi transmite să nu se mai implice în viața lui. În același timp, Ilie Năstase a vorbit despre relația cu Ioana și despre situația dintre cei doi.

Relația dintre Ilie Năstase și Ioana Năstase continuă să fie în atenția publică, în contextul tensiunilor dintre cei doi și al procedurilor de divorț. Recent, Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, a făcut declarații referitoare la situația cuplului.

Fostul mare jucător de tenis a ținut să răspundă și a precizat că nu consideră necesară intervenția fostei partenere. Ilie Năstase a amintit și despre perioada în care a fost căsătorit cu Brigitte, susținând că și în acea relație au existat momente dificile.

„Brigitte înaintea Ioanei a făcut multe greșeli și eu nu le-am spus în prezent. Ce înseamnă asta? Dar ea nu mai are treabă cu mine, ce să nu-i convină. A fost demult ce spune ea. Și ea (n.r. - Brigitte) se ducea, pleca de acasă noaptea. Dar nu vreau să dau acum. Nu mă interesează. Nu are rost să dezgropăm morții.

Nu știu de ce femeia asta apare, că nu am nevoie să mă apere. Eu nu vorbesc cu această persoană, cu toate că a fost soția mea, eu nu vorbesc cu ea. De când sunt cu Ioana, eu nu am mai avut contact cu ea. De ce să mă apere pe mine? Să își vadă de relația pe care o are cu soțul ei actual, eu nu mă bag peste ea și peste ce face ea cu noul soț, nu?!”, a declarat Ilie Năstase pentru Cancan.ro.

Brigitte Pastramă, replică pentru Ilie Năstase

„Eu am plecat din casa de pe Andrei Mureșanu când am fost dată afară din casă. Mi s-a spus chiar că, dacă nu plec, îmi va arunca pe geam, în stradă, toate gențile. Copiii mei au locuit în acea casă, erau mici, eu nu aveam cum să plec noaptea și nu am avut contact intim cu alt bărbat decât după ce am plecat din acea casă. Nu l-am înșelat pe fostul meu soț niciodată, până în momentul în care, bolnavă fiind de lanț tumoral pectoral, singură în spital, mi-au apărut trei formațiuni în zona inghinală, care apar de obicei în urma contactului neprotejat cu multe persoane. Așa că spun stop cu afirmațiile vizavi de persoana mea”, a scris Brigitte Pastramă, pe Facebook.

Ce spune Ilie Năstase despre relația cu Ioana

În ciuda problemelor care au apărut în relația cu Ioana Năstase, fostul tenismen spune că sentimentele dintre ei nu au dispărut.

Cei doi sunt împreună de aproximativ opt ani, iar Ilie Năstase susține că relația lor a avut și perioade bune, dar și conflicte, asemenea altor cupluri.

„Foarte mult țin la ea și ea la mine la fel. Dacă situația este așa în momentul de față, nu înseamnă că sentimentele pe care le avem trebuie să le și spunem în presă, nu?! Cum să n-ai sentimente pentru o persoană cu care ai stat opt ani? Ea este un om bun, n-am ce să-i reproșez. Că ne-am certat, astea sunt problemele noastre. În fiecare cuplu cred că există treburi din astea. Eu nu știu un cuplu perfect, n-am auzit. Eu mă enervez când nu e adevărat, dacă e adevărat, tac și înghit, dacă este adevărat sar și eu puțin”, a declarat Ilie Năstase.

Ilie Năstase, despre ordinul de protecție

Un alt subiect despre care fostul lider mondial a oferit explicații este ordinul de protecție solicitat de Ioana Năstase.

Potrivit declarațiilor sale, Ioana nu mai are în prezent ordin de protecție. Ilie Năstase a spus că soția sa ar fi obosit din cauza reacțiilor și a atenției publice acordate situației dintre ei.

„Ioana nu mai are ordin, nu. E obosită și ea, a obosit. Nu poate să mănânce din cauza reacțiilor și pentru că le vede peste tot, prin ziare, pe la televizor. Normal, e femeie ca lumea, nici așa să dăm în ea. Dacă nu dau eu, care am trăit toate astea, da?”, a mai declarat Ilie Năstase.

Unde se află acum Ioana Năstase

Ilie Năstase a precizat că Ioana a plecat la mama ei, în Hârșova, în timp ce el urmează să călătorească în străinătate pentru contractele pe care le are. Fostul tenismen a negat și informațiile potrivit cărora Ioana Năstase ar avea milioane de euro.