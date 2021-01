Recomandări culturale. Teatru radiofonic cu Andreea Esca și Vlad Petreanu

În plus:

spectacol de teatru radiofonic, cu Alexandru Potocean și Ada Galeș, dar și Andreea Esca și Vlad Petreanu;

romanul „Anul fugarilor” despre migranți ilegali;

filmul „Bombshell” inspirat de cazurile reale de hărțuire sexuală la televiziunea Fox;

Shakespeare și Marcel Iureș în spectacolul „Furtuna”;

cartea „Învață cu inima” despre tipuri mai omenești de educație;

filmul „La Belle Epoque” cu Fanny Ardant;

spectacolul „Fetița din bolul peștelui auriu” de Radu Afrim;

noua carte de poezii, „Sînt alta”, a Svetlanei Cârstean.

„Motherless Brookyn”, regie Edward Norton, HBOgo.ro



Un detectiv care suferă de sindromul Tourette încearcă să afle cine l-a ucis pe șeful său, un detectiv respectat, dar și mentorul și prietenul său. E 1950 și suntem într-un New York răscolit de corupție, față de care cetățenii protestează.



Alec Baldwin și Edward Norton în „Motherless Brookyn”

Filmul e proiectul personal al actorului Edward Norton, care a scris scenariul – o adaptare după romanul cu același nume de Jonathan Lethem -, a regizat filmul și joacă și rolul principal. Devenit faimos odată cu filmele „American History X” (1998) și „Fight Club” (1999), Norton a debutat în regie, în 2000, cu „Keeping the Faith”.

Alături de Norton joacă și Alec Baldwin, în rolul unui politician corupt și un dezvoltator imobiliar fără scrupule, Willem Dafoe, în rolul un arhitect idealist, Bruce Willis, în rolul mentorului detectiv, și actrița Gugu Mbatha-Raw, o tânără de culoare care luptă să facă dreptate pentru cetățenii nedreptățiți, personaj adăugat de Edward Norton în poveste.

Filmul e disponibil pe HBOro.ro.



„Happiness, loading. It might take a while”, Teatrul Improbabil, online



Un nou spectacol de teatru audio cu actori cunoscuți ca Alexandru Potocean și Ada Galeș, alături de jurnaliștii Andreea Esca și Vlad Petreanu, în propriile roluri.



„Happiness, loading. It might take a while” e un spectacol de teatru radiofonic, produs de compania independentă Teatrul Improbabil, despre „fericire în rol de răzvrătire”.



În distribuție, actorii Alexandru Potocean, Istvan Teglas, Ada Galeș, Sabina Lazăr și Luca Rădulescu. Jurnaliștii Andreea Esca, Adelin Petrișor, Vlad Petreanu și Tudor Mușat vor apărea în spectacol în propriile roluri.



Premiera are loc duminică, 24 ianuarie, de la ora 20:00, pe contul de YouTube al teatrului. Va fi disponibil, gratis, timp de 24 de ore.



Spectacolul este regizat de Alin Neguțoiu după un text de Laura Ivăncioiu, ambii la început de drum.



„Ne aflăm într-o țară în care nimeni nu mai știe să fie fericit. Cu o mie de ani în urmă, toate exprimările bucuriei au fost ascunse și încuiate în Spațiul Interzis. Ce facem însă când cineva descoperă zâmbetul și ne arată viața așa cum ar putea ea să fie? Putem învăța să fim fericiți? Avem sau nu o datorie față de noi înșine să ne construim, cărămidă cu cărămidă, zâmbet cu zâmbet, fericirea?”, spune prezentarea spectacolului.



„Anul fugarilor”, de Sunjeev Sahota, Editura Art



Noul roman, care a primit Premiul Uniunii Europene pentru Literatură în 2017 și a fost pe lista scurtă a nominalizărilor la Booker Prize în 2015, spune „povestea a trei indieni din caste diferite – Tochi, Avtar și Randeep – care, plecând din India, își amanetează viețile, fiecare cu alt preț”. De exemplu, unul dintre ei alege să-și vândă un rinichi – operația e într-o cocioabă mizeră – pentru a obține banii de care are nevoie pentru emigrare.



Sunjeev Sahota este un scriitor britanic ai cărui bunici au emigrat în Marea Britanie, din Punjab, în 1966. A debutat în 2011 cu romanul „Ours are the Streets”. Primul roman pe care l-a citit vreodată a fost la 18 ani (în 1999) – „Copiii din miez de noapte”, de Salman Rushdie – în timpul unei vizite la niște rude. De atunci s-a născut pasiunea lui pentru literatură.



Într-un interviu pentru The Guardian despre „Anul fugarilor”, autorul a explicat că migrația ilegală este un subiect de conversație important printre indieni. În bazaruri sau în alte spații publice „oamenii vorbesc deschis despre diverse aranjamente de a ajunge în Australia sau UK.”



Cartea costă 33 de lei pe site-ul editura-art.ro.



„Bombshell”, Netflix.com



În 2016, televiziunea americană Fox era zguduită de dezvăluiri despre Roger Ailes, CEO-ul televiziunii și membru al Partidului Republican. Totul a pornit de la procesul de hărțuire sexuală intentat de jurnalista Gretchen Carlson împotriva lui Ailes. Treptat, și alte jurnaliste i s-au alăturat, cu acuzații similare împotriva lui Ailes, dar și a jurnalistului Fox Bill O’Reilly. Printre cele 20 de femei s-a numărat și Megyn Kelly, una dintre vedetele postului de televiziune. Ailes a fost obligat să demisioneze.



Filmul „Bombshell”, lansat în 2019 și disponibil de luna aceasta pe Netflix România, pornește de la aceste întâmplări reale pentru a spune povestea scandalului de la Fox și a hărțuirii sexuale la locul de muncă cu care se confruntă femeile.



Distribuția defilează cu un trio format din actrițele Charlize Theron, Nicole Kidman și Margot Robbie. Theron o interpretează pe Megyn Kelly, Nicole Kidman, pe Gretchen Carlson, iar Margot Robbie joacă rolul unui personaj creat special pentru film, inspirat de poveștile celorlalte femei.



„Bombshell” are la bază un scenariu de Charles Randolph, cel care a semnat scenariul filmului „The Big Short”, despre criza financiară din 2009, și e regizat de Jay Roach, un regizor și producător, fără un alt titlu cunoscut la nivel internațional.



„Furtuna”, regie Gábor Tompa, Teatrul Național Cluj-Napoca, online



William Shakespeare a scris comedia „Furtuna” aproximativ în anul 1610. În 2019, la Naționalul din Cluj, apărea o nouă montare scenică, de data aceasta în viziunea regizorului Gábor Tompa.



În rolul principal, Prospero, este actorul Marcel Iureș. Prospero, ducele de Milan, este detronat de Antonio, fratele său, și de Alonso, regele de Napoli. Prospero și fiica lui, Miranda, sunt trimiși pe o insulă pustie. Acolo, găsesc două spirite, Ariel (jucat de actrița Anca Hanu) și Caliban. Pentru că îl eliberează dintr-un copac unde era întemnițat, în semn de mulțumire, Ariel vrea să-i fie slujitor lui Prospero. După 12 ani, timp în care învață vrăji, Prospero produce o furtună care face ca vasul pe care se aflau Antonio și Alonso, cei care l-au detronat, să eșueze pe insula lor. Urmează mai multe povești, cu comploturi, iubiri și răzbunări.



Muzica pentru spectacolul de la Cluj-Napoca e semnată de faimosul pianist Lucian Ban.



„Din punctul meu de vedere, «Furtuna» este piesa lui Shakespeare care se apropie, ca structură, cel mai mult de muzică. Muzica are o formă precisă, abstractă. Și de aceea pentru mine bagheta magică este și o baghetă de dirijor, cu care Prospero orchestrează furtuna de la început. Când Prospero rupe bagheta, în teatru nu mai rămâne nimic. Dispare totul. Chiar și proiecțiile pe care el le orchestrează…”, spune regizorul.



Spectacolul se va transmite duminică, 24 ianuarie 2021, de la ora 19:00. Durează două ore și 30 de minute. Un bilet costă 30 de lei și se cumpără pe eventim.ro.



„Învață cu inima”, de Tony Wagner, Editura Publica



Tony Wagner este, în prezent, unul dintre experții mondiali în educație. A predat la toate nivelurile, de la liceu la facultate, a lucrat la Harvard, a dezvoltat proiecte pentru Fundația Bill & Melinda Gates. Dar nu a fost așa dintotdeauna. În gimnaziu, a fost dat afară, a fost exmatriculat din liceu și a renunțat la două facultăți.



În noua lui carte de memorii, Tony Wagner își spune povestea, cu eșecurile și succesele sale care l-au transformat într-un elev mai bun și, mai apoi, un profesor și mai bun.



„După zbuciumul prin care a trecut în ambele ipostaze, a învățat să creeze experiențe de învățare pline de sens, în pofida constrângerilor sistemului școlar convențional – inițial pentru el însuși și apoi pentru studenții săi –, pornind de la înțelegerea intereselor adevărate ale fiecărui elev și de la consolidarea factorilor săi motivaționali.”



Cartea „Învață cu inima” vorbește despre subiecte foarte importante cu care se confruntă părinții și educatorii în prezent. Autorul ne amintește că, la baza tuturor proceselor de predare și de învățare, stau încercarea, eroarea, perseverența și respectul pentru individ.



Cartea costă 40 de lei pe publica.ro.



„La Belle Époque”, eventbook.ro



Cinema Arta din Cluj-Napoca continuă să transmită online filme. Din oferta de săptămâna aceasta, vă recomand „La Belle Epoque”, un film franțuzesc din 2019 cu actrița Fanny Ardant.



Victor (jucat de Daniel Auteuil), un bărbat de 60 de ani, și Marianne (Fanny Ardant) sunt căsătoriți de mult timp. Căsătoria lor nu mai e ce era odată. Victor e deziluzionat de felul în care a evoluat societatea, iar Marianne refuză să îmbătrânească.



Viața lui Victor e dată peste cap când Marianne îl părăsește și când Antoine (Guillaume Canet), un antreprenor de succes, îi propune să ia parte la cea mai la modă atracție: o călătorie în trecut. Folosindu-se de teatru, decoruri și reconstituiri istorice, compania lui Antoine vinde clienților călătorii în timp, prin care să-și cunoască idolii. Victor, în schimb, face o călătorie în propriul trecut.



„La Belle Époque” a fost de trei ori premiat la César 2020, pentru Cea mai bună actriță într-un rol secundar (Fanny Ardant), Cel mai bun scenariu (Nicolas Bedos) și Cele mai bune decoruri.



Filmul e disponibil pe eventbook.ro până pe 24 ianuarie. Un bilet costă 12 lei. După cumpărate, un link special pentru vizionare este trimis prin e-mail.



„Fetița din bolul peștelui auriu”, regie Radu Afrim, pagina de Facebook a Teatrului German de Stat Timișoara



Spectacolul de teatru lansat în 2012, regizat de Radu Afrim după un text al canadianului Morris Panych, ne poartă în Canada anilor 60. Iris, o fetiță de 10 ani, trăiește cu părinții ei și cu Miss Rose într-o casă la malul oceanului. Într-o zi, peștișorul auriu al fetiței dispare din casă chiar în ziua când mama fetiței decide să părăsească familia. La scurt timp, Iris aduce acasă un naufragiat despre care crede că este peștișorul ei reîncarnat.



Pentru interpretarea fetiței Iris, actrița Silvia Török a câștigat, în 2013, premiul UNITER pentru debut.



Spectacolul se joacă în limba germană cu subtitrări în limba română. Va fi transmis pe pagina de Facebook a teatrului vineri, 29 ianuarie, între 9:00 și 21:00.



„Sînt alta”, de Svetlana Cârstean, Editura Nemira



Poeta română contemporană Svetlana Cârstean revine cu un nou volum de poezie. „Sînt alta” adună poeme care vorbesc despre „o abordare frontală a propriei identități, despre apropierea de sine prin îndepărtare, despre deteritorializarea traumei și a spaimelor pe care oamenii le poartă cu ei peste tot, oricât de mult s-ar îndepărta, în timp și spațiu, de momentul în care le-au trăit”, după cum spune poeta Anastasia Gavrilovici.



„Sînt alta” este al patrulea volum de poezie al poetei. A debutat în 1994 în volumul colectiv „Tablou de familie”, alături de T.O. Bobe și Răzvan Rădulescu, printre alții. În volum individual, a debutat în 2008, cu „Floarea de menghină”, tradus și în Suedia. În 2015, a lansat „Gravitație” și, un an mai târziu, „Trado”, scris împreună cu Athena Farrokhzad și lansat și în Suedia.



Cartea costă 27 de lei pe nemira.ro.



