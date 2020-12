Recomandări pentru weekend: Ryan Gosling ajunge pe Lună, seria James Bond intră pe HBO Go și o piesă de teatru care a stârnit controverse

În plus:

o carte de călătorii semnată de Ana Blandiana

și cartea „Coridorul îngust. State, societăți și soarta libertății”, de la autorii unui bestseller: „De ce eșuează națiunile”

Profu, Cinema Arta Acasă



Dorin Ioniță e un profesor de matematică din Bistrița care a ieșit din sistemul de învățământ și a deschis o clasă de meditații în propriul apartament. A fost primul profesor din țară care și-a făcut un cabinet de meditații înregistrat și la ANAF.

Filmul documentar regizat de Alex Brendea îl urmărește pe acest profesor și felul în care retrezește dragostea elevilor pentru învățătură. Filmul e disponibil pe eventbook.ro până pe 6 decembrie; un bilet costă 12 lei.



Filmul a câștigat premii la mari festivaluri de documentare: premiul pentru cel mai bun documentar din centrul și estul Europei la Festivalul de la Jihlava (Cehia) în 2019 și Premiul pentru cel mai bun documentar românesc la Astra Film Festival 2019.

Despre povestea profesorului Ioniță a scris și Școala9.



First Man, pe Netflix



Actorul Ryan Gosling îl joacă pe astronautul american Neil Armstrong, primul om care a ajuns pe lună. La regie stă Damien Chazelle, cel care a făcut și hiturile La La Land și Whiplash.



Filmul spune povestea misiunii de aselenizare de pe 20 iulie 1969, alături de toate misiunile anterioare, eșuate, și toate sacrificiile făcute de specialiștii NASA. În același timp, aflăm și povestea de viață a lui Armstrong, și toate episoadele din viața lui personală care l-au adus până în acel punct în care a devenit unul dintre cei mai cunoscuți oameni din istorie.



Toată seria James Bond, disponibilă online

Iată un cadou de Crăciun pentru fanii seriei Bond. Pe platforma HBOgo.ro, tocmai au devenit disponibile filmele din seria James Bond. De la „Dr. No”, cel mai vechi, din 1962, și până la „Spectre”, cel mai recent, filmele spun și o poveste a evoluției Hollywoodului, pe lângă cea a agentului secret 007.



Sean Connery s-a stins recent din viață

De-a lungul timpului, șapte actori l-au interpretat pe James Bond, personaj creat, inițial, de scriitorul Ian Flemming în romanele sale. Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig sunt cei care i-au dat viață lui James Bond.



După un maraton cu toate filmele James Bond, mai rămâne doar să dezbatem cine l-a interpretat cel mai bine.



Chiritza în concert, Teatrul Național Cluj-Napoca, online



Pe 20 decembrie, de la 19:00, Naționalul clujean transmite Chiritza în concert, un spectacol foarte apreciat, de public și de critică în egală măsură. A fost chiar și câștigătorul premiului UNITER pentru cel mai bun spectacol al anului 2019.

Spectacolul-concert poartă semnătura artistei Ada Milea, cu cântece create de Milea și de actrița Anca Hanu, cea care o interpretează pe Chiritza, și scenografia regretatei Alexandra Constantin.



Pe scenă, o Chirița adusă în prezent. Versiunea contemporană a celei create de Vasile Alecsandri afișează un aer de superioritate, își cocoloșește fetele, e mereu la vânătoare de bani, e tiranică și se emoționează la orice compliment și cadou.

Spectacolul promite un comic exploziv, care ridiculizează lipsa de cultură, snobismul și alte moravuri eterne.



Un bilet costă 30 de lei și se cumpără pe eventim.ro. Pentru întregul program online al teatrului din Cluj, veificați pagina www.teatrulnationalcluj.ro/program.



Soră lume, de Ana Blandiana



„Dacă mi-ar cere cineva să spun numele unui singur sentiment pe care mi l-a trezit lumea prin care am trecut, aș răspunde fără ezitare compasiunea, despre care cu timpul am înțeles că este o treaptă a înțelegerii și o formă de cunoaștere. Dacă aș accepta că această carte este o carte de călătorii, atunci itinerarul acestora leagă între ele punctele de sprijin ale înțelesului și nefericirii lumii prin care am trecut, în timp ce – schimbându-se – acestea au devenit repere ale schimbării mele.”

Așa își descrie poeta Ana Blandiana noua carte, publicată de Editura Humanitas. Dacă Fals tratat de manipulare, volumul său de memorialistică publicat în 2013, reprezenta portretul României alcătuit din fragmente de amintiri, noul volum Soră lume continuă prin a vorbi despre restul lumii. Noua carte costă 49 de lei pe humanitas.ro.



Ana Blandiana, după numele ei real Otilia Valeria Rusan, e una dintre cele mai apreciate poete din România. Originară din Timișoara, poeta a ajuns apreciată în țară și în afara ei. A publicat zeci de cărți, multe dintre ele traduse în limbi străine. În anii regimului comunist, cărțile și numele ei au fost interzise.



Coridorul îngust. State, societăți și soarta libertății, de Daron Acemoglu și James A. Robinson



De la autorii bestsellerului internațional De ce eșuează națiunile vine această nouă carte, apărută la Editura Publica, care vorbește despre libertate și despre lipsa ei în statele din lume de-a lungul timpului.



„Există un mit occidental potrivit căruia libertatea politică este o construcție trainică, o stare stabilă, la care se ajunge printr-un proces de «iluminare». Această perspectivă statică, susțin autorii, este o fantezie; coridorul spre libertate este mai degrabă îngust și rămâne deschis numai printr-o confruntare majoră și necontenită între stat și societate. Puterea instituțiilor de stat și elitele care le controlează nu au rămas niciodată necontestate într-o societate liberă.”



Cartea costă 85 de lei pe publica.ro.



