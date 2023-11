Reţetă de mere în foietaj

De ce sunt bune merele la cuptor

Există peste 7.500 de soiuri de mere pe tot globul, fiecare cu propriul gust, culoare și textură. Acest lucru face merele unele dintre cele mai diverse fructe.

Merele sunt bogate în fibre, vitamina C, potasiu și antioxidanți. Acestea au fost asociate cu numeroase beneficii pentru sănătate, cum ar fi reducerea riscului de boli de inimă și îmbunătățirea digestiei. Aproximativ 86% din greutatea unui măr este apă, făcându-l un fruct hidratant și revigorant.

Merele sunt în sezon în toamnă și iarna, ceea ce înseamnă că sunt proaspete, gustoase și mai ieftine în această perioadă. Prin coacerea merelor, puteți să le transformați într-o gustare sau desert delicios pentru a vă bucura de gustul lor proaspăt chiar și în sezonul rece.

Merele coapte pot fi un desert sănătos și satisfăcător. Ele sunt dulci natural datorită fructozei și pot fi umplute cu ingrediente sănătoase, precum nuci, migdale, stafide și miere, fără a adăuga zahăr în exces.

În timpul sezonului rece, o masă caldă, cu mere coapte, poate fi reconfortantă. Coacerea merelor emană un parfum îmbietor în bucătărie și creează o atmosferă confortabilă.

În multe culturi, merele coapte fac parte din tradiții culinare de sezon. Aceste rețete au fost prețuite de-a lungul generațiilor și aduc un sentiment de apartenență și nostalgie.

Recomandări EXCLUSIV. Cum le-a închis Nicolae Ciucă gura liberalilor care acuză un „nou posibil atac” al PSD asupra Pilonului 2 de pensii: „Nu trebuie să discutăm despre un asemenea subiect”

Despre aluatul de foietaj

Aluatul foietaj este un aluat ușor care se face prin alternarea straturilor de unt și aluat. Singurele ingrediente folosite pentru a face foietaj sunt untul, sarea, apa și făina, nu sunt necesari agenți de dospire. A face aluat foietaj de la zero nu este o sarcină prea simplă. Constă în înfășurarea unui bloc rece de unt în aluat, întinderea lui, repetarea acestui proces de rulare și pliere până când rămâneți cu sute de straturi de aluat de patiserie. Ca să nu mai vorbim de faptul că aluatul trebuie să se răcească între fiecare tură de rulare și pliere, ceea ce face ca procesul să consume mult timp.

La cuptor, lichidul atât din unt, cât și din aluat se evaporă, provocând umflarea straturilor. Untul se topește în aluat, dându-i culoarea aurie și textura crocantă. Tehnica a fost perfecționată de francezi, dar a fost adoptată de brutarii din întreaga lume.

Datorită acestui proces minuțios, mulți oameni aleg să renunțe la prepararea de foietaj de la zero, optând în schimb pentru versiunea cumpărată din magazin, care se găsește pe culoarul de congelate. Fie că îl faci de la zero, fie că îl folosești pe cel cumpărat din magazin, rezultatul este un aluat ușor și untos, cu o ușoară notă crocantă. Este folosit pentru orice, de la umpluturi vegetale, precum fructele, verdețurile și legumele, la cărnuri, brânzeturi și deserturi.

Recomandări Comisia UE recomandă oficial începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Consiliul European va lua decizia finală

Rețete de mere în foietaj

Rețete de mere în foietaj

Mere în foietaj cu nucă și scorțișoară

1 măr

230 g aluat de foietaj

3 lingurițe de unt topit / margarină, dacă faceți de post

60 g zahăr brun

1/2 linguriță scorțișoară

1/4 linguriță nucșoară măcinată

1/4 linguriță ienibahar (opțional)

1 lingură de nuci/arahide măcinate

Mod de preparare

Încinge cuptorul. Într-un bol mic, amestecă zahărul brun cu restul condimentelor. Topește untul la bain marie și toarnă-l într-un bol cu fund plat. Taie mărul în 8 felii egale. Dă feliile prin unt. Împrăștie niște făină pe fundul de lemn ca să nu ți se lipească aluatul. Taie din aluat 8 triunghiuri. Unge-le cu untul topit. Presară mixtura de zahăr și condimente pe fiecare triunghi în parte, acoperind întreaga suprafață. Apoi nucile pisate. Pune câte o felie de măr pe latura lată a aluatului. rulează încet fiecare felie. Unge cu unt o tavă și pune apoi „croissantele” formate pe ea. Dacă mai ai condimente, presară-le pe deasupra.

Recomandări Zeci de cursante MISA din Cehia, inclusiv românce, manipulate să facă videochat: „Nu primesc bani, e un sistem de îndatorare”. Liderii sectei le amendează pe fete dacă nu respectă regulile

Dă la cuptor la foc mare timp de 6-12 minute sau până când vedeți că v-au crescut rulourile și s-au aurit deasupra.

Sursă – retete.unica.ro

Mere în foietaj cu brânză Brie și miere

Ingrediente:

1 foaie de foietaj

2 mere, tăiate subțire

100g brânză Brie

2 linguri de miere

1/4 ceașcă de migdale tocate

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 200°C. Întindeți foaia de foietaj pe o tavă de copt.

Așezați merele și brânza Brie pe foietaj.

Draptați miere și migdalele peste mere și brânză.

Coaceți timp de 20-25 de minute sau până când foietajul este auriu și brânza este topită.

Mere în foietaj cu înghețată

Mere în foietaj cu înghețată

1/3 cană zahăr

1 lingură făină universală

1/2 linguriță de scortisoara macinată

4 mâini de mere decojite tocate

1 pachet aluat foietaj congelat, dar decongelat

Toppinguri:

3 linguri de unt, topit

2 linguri de zahar

1/4 lingurita de scortisoara macinata

Inghetata de vanilie, opțional

Mod de preparare

Preîncălziți cuptorul la 200°. Într-un castron mare, combina zahărul, făina și scorțișoara; se adaugă merele și se amestecă. Pe o suprafață ușor presărată cu făină, întindeți fiecare foaie de aluat într-o formă. Tăiați fiecare în 4 pătrate.

Pune 1/2 cană amestec de mere în centrul fiecărui pătrat; îndoiți în diagonală în jumătate și apăsați marginile pentru a sigila. Se aseaza pe o tava tapetata cu pergament.

Într-un castron mic, combinați untul, zahărul și scorțișoara; ungeți aluatul. Coaceți până se rumenesc, 12-16 minute. Dacă doriți, serviți-le calde cu înghețată.

Mere în foietaj cu ghimbir și portocale

Mere în foietaj cu ghimbir și portocale

Ingrediente:

1 foaie de foietaj

2 mere, tăiate subțire

2 linguri de zahăr

1 linguriță de ghimbir proaspăt ras

Coaja rasă de la o portocală

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 200°C. Întindeți foaia de foietaj pe o tavă de copt.

Amestecați zahărul, ghimbirul și coaja de portocală și presărați amestecul pe foietaj.

Așezați merele tăiate pe deasupra.

Coaceți timp de 20-25 de minute sau până când foietajul este auriu.

Mere în foietaj

Ingrediente:

2 mere, curățate și tăiate felii subțiri

1 pachet de foietaj proaspăt sau șase foi de foietaj proaspete

2 linguri de unt topit

2 linguri de zahăr

1/2 linguriță de scorțișoară (opțională)

1 ou bătut pentru a unge foietajul

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 200°C. Dacă folosiți foi de foietaj proaspete, așezați-le pe o suprafață plană și tăiați-le în pătrate de aproximativ 10×10 cm.

Dacă folosiți un singur pachet de foietaj proaspăt, desfășurați-l și tăiați-l în pătrate de aproximativ 10×10 cm.

În fiecare pătrat de foietaj, așezați câteva felii subțiri de mere, lăsând marginea de sus goală pentru a putea rula ușor.

Presărați peste mere zahărul și scorțișoara (dacă doriți) și picurați puțin unt topit peste ele.

Rulați cu grijă fiecare pătrat de foietaj în jurul felii de mere, astfel încât să formeze un rulou.

Așezați rulourile de foietaj pe o tavă de copt acoperită cu hârtie de copt, cu marginea în jos.

Folosiți un praf de zahăr pudră pentru a presăra rulourile de foietaj, pentru un aspect mai frumos.

Folosind un ou bătut, ungeți ușor partea de sus a fiecărui rulou de foietaj.

Coaceți în cuptorul preîncălzit timp de aproximativ 20-25 de minute sau până când foietajul este frumos auriu și merele sunt fragede și suculente.

Lăsați-le să se răcească puțin înainte de a le servi. Poftă bună!

Mere în foietaj cu scortisoară și vanilie

Ingrediente:

1 foaie de foietaj

2 mere, tăiate subțire

2 linguri de zahăr

1 linguriță de scorțișoară

Semințe din 1/2 păstaie de vanilie

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 200°C. Întindeți foaia de foietaj pe o tavă de copt. Amestecați zahărul, scorțișoara și semințele de vanilie și presărați amestecul pe foietaj.

Așezați merele tăiate pe deasupra. Coaceți timp de 20-25 de minute sau până când foietajul este auriu.

Ce beneficii au merele

Se spune că un măr pe zi ține doctorul departe, iar studiile dovedesc că acest lucru este cât de poate de real. Asta pentru că un consum regulat de mere are beneficii uimitoare pentru sănătate. Merele pot reduce șansele de a dezvolta cancer, diabet și boli de inimă. Cercetările arată că merele pot ajuta, de asemenea, să pierdeți în greutate, îmbunătățind în același timp sănătatea intestinului și a creierului.

Studiile arată că merele conțin pectină, un tip de fibră care acționează ca un prebiotic, ceea ce înseamnă că merele sunt benefice pentru menținerea bacteriilor bune din intestin. Mai multe studii au demonstract că un consum de mere mediu duce la un risc mai scăzut de diabet de tip 2. Mai exact, consumul unui măr pe zi a fost legat de un risc cu 28% mai mic de diabet de tip 2. Chiar și consumul a doar câteva mere pe săptămână a avut un efect protector similar.

Sucul de mere poate avea beneficii pentru declinul mental legat de vârstă. În studiile efectuate pe animale, sucul concentrat a redus speciile dăunătoare de oxigen reactiv în țesutul cerebral și a redus la minimum declinul mental. Sucul de mere poate ajuta la conservarea acetilcolinei, un neurotransmițător care poate scădea odată cu înaintarea în vârstă. Nivelurile scăzute de acetilcolină sunt legate de boala Alzheimer.

Coaja merelor conține quercetina flavonoidă, care poate ajuta la reglarea sistemului imunitar și la reducerea inflamației. Acestea sunt două moduri în care poate afecta astmul și reacțiile alergice.

Descoperă mai multe despre mere și benficiile lor.

Valori nutriționale pentru un măr

Un măr mediu are aproximativ 182 de grame și are umrătoarele valori nutriționale: Calorii: 95; Carbohidrati: 25 grame; Fibre: 4 grame; Vitamina C: 14% din aportul zilnic de referință -DZR; Potasiu: 6% din DZR; Vitamina K: 5% din DZR.

În plus, un măr oferă 2-4% din doza zilnică recomandată de mangan, cupru și vitaminele A, E, B1, B2 și B6.

Sursa foto – Shutterstock.com