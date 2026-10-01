Noul Sistem de Tarifare Electronică Rutieră din România, platforma TollRo, a întâmpinat blocaje majore încă din primele ore de la lansarea sa oficială, la 1 octombrie 2026. Interesul uriaș al conducătorilor auto și numărul masiv de accesări au suprasolicitat infrastructura tehnică, generând erori la plățile cu cardul, blocarea e-mailurilor de confirmare și funcționarea intermitentă a aplicației.

Urmărește, de luni până duminică, de la ora 18:00, Focus la Prima TV.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că echipele tehnice lucrează în regim continuu pentru remedierea tuturor defecțiunilor.

În primele 12 ore de funcționare, peste 4 milioane de vizitatori au accesat portalul etoll.ro, în sistem fiind înregistrați aproximativ 50.000 de utilizatori și 170.000 de vehicule.

Peste 90% dintre tranzacții au fost efectuate direct prin canalele digitale oficiale ale CNAIR.

Ce probleme au fost remediate de echipele tehnice

Traficul extrem din primele ore a pus o presiune uriașă pe servere și pe sistemele de interconectare bancară. În urma intervențiilor rapide ale specialiștilor, CNAIR a anunțat primele măsuri de remediere aplicate pe platformă:

Plățile cu cardul bancar: Tranzacțiile care eșuau prin procesatorul EuPlătesc au fost analizate și deblocate, procesarea plăților fiind reluată în parametri normali. Capacitatea serverelor: Indisponibilitatea temporară a portalului a fost rezolvată prin extinderea capacității de procesare, astfel încât aplicația să susțină un volum mult mai mare de utilizatori simultani. E-mailurile de confirmare: Mesajele de activare ale conturilor, blocate inițial de marile servicii de poștă electronică din cauza volumului uriaș interpretat ca activitate suspectă, au fost rerutate, iar rata de livrare a revenit la normal.

Defecțiunile la care încă se lucrează

Procesul de stabilizare completă este în plină desfășurare. Reprezentanții CNAIR au precizat că mai există câteva componente unde se intervine punctual pentru remediere:

Sunt monitorizate în continuare conexiunile cu bazele de date externe ale Registrului Auto Român (RAR) și ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), unde au existat erori de verificare a datelor vehiculelor.

Totodată, specialiștii CESTRIN lucrează la corectarea unor erori din datele de hartă și restricțiile de circulație care îngreunau calcularea traseelor și emiterea corectă a tichetelor de rută.

Serviciul de suport a preluat deja peste 1.000 de solicitări, mai mult de jumătate fiind soluționate. În paralel, se desfășoară procesul de reconciliere financiară pentru ca nicio sumă achitată în perioadele de indisponibilitate să nu se piardă, fiind atribuită ulterior în contul fiecărui șofer.

Se dau sau nu amenzi? Anunțul crucial al CNAIR pentru șoferi

Cea mai mare îngrijorare a transportatorilor și a conducătorilor auto a vizat riscul de a fi amendați în perioada în care aplicația nu a funcționat. Conform dispozițiilor legale, CNAIR a confirmat oficial că șoferii afectați de erorile tehnice ale platformei nu vor fi sancționați.

Perioada de stabilizare completă este estimată la maximum 72 de ore de la lansare. În acest interval, persoanele care au încercat să își creeze cont, să își înregistreze mașina sau să achiziționeze TollRo și au întâmpinat erori sunt protejate de lege, nefiind înregistrate în situație de neplată. Imposibilitatea efectuării tranzacției s-a datorat unor cauze tehnice independente de voința utilizatorilor.

Atenție însă: măsura nu reprezintă o scutire de la plată și nu îi protejează pe cei care amână achitarea taxei în momentele în care platforma funcționează normal. Obligația legală de plată rămâne valabilă.

Ghid de recomandări pentru utilizatorii TollRo

Pentru a evita plățile duble și blocajele din sistem, CNAIR le recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să urmeze câțiva pași simpli:

Nu repetați plata dacă banii au fost debitați din cont dar nu ați primit confirmarea imediată; verificați mai întâi secțiunea Spam din e-mail și istoricul din aplicația etoll.ro. Salvați extrasul bancar sau o captură de ecran care dovedește tentativa sau efectuarea plății până la reconcilierea tranzacției.

Dacă întâmpinați erori persistente, transmiteți un mesaj prin formularul de pe site-ul oficial. Companiile de transport sunt sfătuite să menționeze numerele de înmatriculare ale flotei afectate pentru o procesare prioritară.