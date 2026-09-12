Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat un nou avertisment extrem la adresa statelor baltice, declarând că Rusia ar șterge Lituania „de pe hartă” dacă pe teritoriul acesteia vor fi desfășurate arme nucleare. Fostul președinte rus a susținut că aliații din NATO nu vor îndrăzni să activeze Articolul 5 privind apărarea colectivă într-un astfel de scenariu, relatează Ukrainska Pravda.

Avertismentul dur a fost formulat în timpul unei vizite în Districtul Federal de Nord-Vest al Rusiei, regiune aflată în imediata apropiere a graniței cu Lituania. Reacția oficialului de la Moscova vine ca răspuns direct la demersurile legislative declanșate la Vilnius pentru modificarea Constituției.

„Chiar dacă va fi un câmp pârjolit, nicio altă țară nu va lupta pentru ei”

Dmitri Medvedev a criticat dur intenția Lituaniei de a renunța la statutul de zonă liberă de arme nucleare. În opinia sa, liderii de la Vilnius acționează în zadar, iar un răspuns militar din partea Moscovei ar fi inevitabil.

Oficialul rus a afirmat că partenerii occidentali nu vor interveni militar pentru a salva statul baltic, deoarece o confruntare directă cu Rusia ar duce la un dezastru mondial.

El a subliniat că activarea Articolului 5 ar însemna o catastrofă planetară pe care marile puteri din NATO vor încerca să o evite, lăsând Lituania vulnerabilă.

„Nimeni nu-i va apăra. Chiar dacă acolo va fi un câmp pârjolit, nicio altă țară nu va lupta pentru ei. Și faimosul Articol 5 al Tratatului Atlanticului de Nord — nu va fi implementat, recunosc toți. Pentru că, dacă va fi implementat, va fi o catastrofă globală, una planetară. Nu sunt proști. Dar Lituania va dispărea de pe hartă”, a transmis Dmitri Medvedev.

Procesul prin care Vilnius dorește să aducă arme nucleare

Reacția virulentă a Moscovei este determinată de pașii concreți făcuți de autoritățile lituaniene. În iunie 2026, ministrul apărării de la Vilnius, Robertas Kaunas, a confirmat existența unor discuții cu Statele Unite privind posibila amplasare a unui arsenal nuclear american pe teritoriul țării.

Ulterior, la începutul lunii iulie, Parlamentul lituanian (Seimas) a demarat procedura de abrogare a Articolului 137 din Constituție, normă care interzice prezența bazelor militare străine și a armelor atomice.

Pe 9 septembrie, Comisia pentru Lege și Ordine a avizat pozitiv această inițiativă. Președintele Parlamentului, Juozas Olekas, a explicat că această interdicție este depășită de noile realități geopolitice și limitează capacitatea de descurajare a agresiunii ruse.

Mesaje contradictorii la nivelul conducerii de la Kremlin

Declarațiile lui Medvedev completează o serie de presiuni diplomatice și militare exercitate de Moscova. Pe 11 septembrie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizase deja că Lituania va deveni o țintă directă a rachetelor nucleare rusești dacă va găzdui un astfel de arsenal.