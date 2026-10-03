Un iaht cu patru oameni la bord s-a scufundat după ce a fost atacat de un cașalot, în mijlocul Oceanului Pacific

Patru navigatori au trăit clipe de groază desprinse parcă din celebrul roman „Moby Dick”, în mijlocul Oceanului Pacific de Sud, după ce iahtul lor a fost izbit violent de un cașalot uriaș. În urma impactului devastator, ambarcațiunea a început să ia apă rapid, obligând echipajul să ducă o luptă contra cronometru pentru supraviețuire pe o plută gonflabilă.

Jemma și Jeremy Cooper, alături de Terry Hetherington și Martin Jaffré, se aflau la bordul iahtului „Tai Tam”, o ambarcațiune lungă de 16 metri. Călătoria lor prin apele izolate ale Pacificului, la aproximativ 250 de mile marine de micuța insulă Norfolk, s-a transformat subit într-un coșmar când un zgomot puternic a zguduit nava din temelii, aruncând-o într-o parte, relatează publicația slovacă Blic, parte a trustului Ringier.

Impactul din adâncuri: „Am văzut o grupă de șase până la opt cașaloți”

Jemma Cooper, cetățean australian, se afla la cârmă în momentul coliziunii și a fost trântită la pământ de forța șocului. Când s-a ridicat și a privit spre apele oceanului, a realizat imediat amploarea pericolului: la doar câțiva metri de iaht înotau între șase și opt cașaloți de dimensiuni impresionante, unii dintre ei depășind chiar lungimea ambarcațiunii.

Jeremy Cooper, care dormea în cabina de la subpunte în momentul impactului, a fost trezit brusc de izbitura violentă. Când a coborât să evalueze pagubele, a constatat că întreaga sistem de direcție din partea dreaptă fusese distrus, iar apa pătrundea masiv în interiorul navei.

Decizia de a abandona nava în plină noapte

Analiza realizată de Martin Jaffré, un tâmplar de origine franceză aflat la bord, a confirmat cel mai negru scenariu: mamiferul marin străpunsese coca ambarcațiunii în mai multe locuri. De asemenea, cârma fusese complet distrusă, făcând orice manevră de navigație imposibilă.

La aproximativ jumătate de oră de la impact, echipajul a lansat un apel de urgență (Mayday). În timp ce un avion de patrulare P-8A Poseidon aparținând Forțelor Aeriene ale Noii Zeelande survola zona izolată în căutarea iahtului, situația la bord devenea tot mai critică.

În jurul miezului nopții, văzând că ambarcațiunea se afundă necontrolat, cei patru marinari au luat decizia dramatică de a abandona iahtul și de a se urca în pluta de salvare. De pe plută, aceștia au privit cum ambarcațiunea „Tai Tam” s-a scufundat la doar o sută de metri de ei, lăsându-i izolați în întunericul oceanului.

Salvați de un cargou gigantic după 18 ore pe apă

A urmat o așteptare chinuitoare care a durat nu mai puțin de 18 ore. Bărbații și femeia de la bord au înfruntat incertitudinea și valurile Pacificului până când salvatorii au ajuns la ei.

Operațiunea de salvare s-a încheiat cu succes în jurul orei 6:00 dimineața, când navei comerciale „MV Sofrana Surville”, un cargou gigantic de 143 de metri, i s-a cerut să devieze de la traseu pentru a-i recupera pe supraviețuitori. Cei patru marinari au urcat pe scările de frânghie ale navei de transport, unde au primit îngrijiri, haine calde, băuturi fierbinți și au putut discuta cu căpitanul.

Misiunea a fost monitorizată și documentată de Forțele de Apărare din Noua Zeelandă, ale căror imagini au surprins momentele în care echipajul făcea semne disperate de pe puntea iahtului, înainte ca prora ambarcațiunii să dispară definitiv sub ape.