O rusoaică a stârnit furia elvețienilor după ce i-a insultat și le-a numit țara „un azil de bătrâni prea scump”

TikTokărița rusă Elen Tuta, care trăiește de patru ani în Elveția, a devenit virală după ce a criticat dur țara și a anunțat că pleacă. Ea și-a prezentat pe rețelele sociale experiențele de expatriată și a publicat o serie de critici la adresa vieții din Elveția, scrie Blick.

Într-un videoclip devenit viral, Elen Tuta spune că „în afara orașului Zurich, nu vezi decât persoane în vârstă și bolnave”. Ceea ce o deranjează în mod deosebit este vârsta locuitorilor. Peste tot, observă „un stil de viață de azil de bătrâni foarte scump”.

Influencerița susține că persoanele în vârstă din Elveția sunt „rele, ignorante și rasiste”. Ea consideră, de asemenea, că faptul că nu vorbești germană sau vorbești doar engleză reprezintă un obstacol pentru integrare și afirmă că imigranții de 20-30 de ani nu prea au ce căuta în Elveția.

Elen Tuta respinge ideea că ar trebui să facă mai multe eforturi pentru a se integra. Ea pretinde că Elveția nu oferă suficiente infrastructuri și ajutoare pentru construirea unei vieți sociale și afirmă că, la un venit de 10.000 de franci pe lună, o persoană este săracă și duce o viață obișnuită.

Declarațiile ei au provocat o polemică pe TikTok. Unii utilizatori, inclusiv elvețieni, i-au dat dreptate, în timp ce alții au considerat criticile nepotrivite și au întrebat-o de ce mai locuiește în Elveția: „Sunt atât de bucuros dacă poți părăsi Elveția! Te rog să nu te mai întorci niciodată!”.

Elen Tuta a mai descris țara drept „țara Truman Show” și o „cutie bine aranjată, sterilă, frumoasă și goală”, criticând și ceea ce numește obsesia pentru curățenie.