Aurelian Temișan revine pe micul ecran. La ce emisiune este jurat

Aurelian Temișan revine pe micul ecran în ipostaza de jurat la emisiunea Vedeta Familiei. Aflată la sezonul 9, emisiunea începe duminică 4 octombrie, de la ora 20.00, la TVR 1.

Flori Constantinescu și Cătălin Neamțu revin în mijlocul poveștii, alături de micii concurenți și familiile lor.

Aurelian Temișan este jurat la Vedeta Familei

În juriu, șapte nume cunoscute se pregătesc să asculte, să analizeze și, poate cel mai important, să-i ajute pe copii să plece de pe scenă cu ceva mai mult decât un rezultat: Andreea Bălan, Aurelian Temișan, Elena Gheorghe, Crina Mardare, Sanda Ladoși, Radu Ștefan Bănică și Bibi.

Sezonul 9 vine și cu noutăți. Iar una dintre ele miroase… a clătite. După lumini, muzică, juriu și câteva minute în care inima bate mai repede decât orchestra, micii concurenți vor avea parte de un răsfăț neașteptat. În sezonul 9, o echipă de bucătari va fi prezentă la filmări și va pregăti chiar în platou clătite proaspete, cu dulceață sau ciocolată. O premieră la „Vedeta Familiei” și, probabil, cea mai gustoasă metodă de a lăsa emoțiile concursului în urmă.

Copiii care ajung astăzi în platoul emisiunii Vedeta Familei cunosc probele, regulile și momentele care au făcut spectacol în anii trecuți.

„Sunt extrem de pregătiți. Urmăresc emisiunea, sunt fanii ei și și-au dorit foarte mult să ajungă aici. Știu exact ce au de făcut. De multe ori îmi este foarte ușor să lucrez cu ei, pentru că nici nu mai trebuie să le explic toate regulile. Le știu deja. Sunt niște copii foarte talentați, care muncesc mult și își studiază atent toate momentele. Le pregătesc și vin cu idei”, spune Flori Constantinescu, prezentatoarea emisiunii.

Trei copii. Trei probe. Un singur loc mai aproape de Sezonul Campionilor

În fiecare ediție, trei concurenți intră în competiție și trebuie să demonstreze că pot face mai mult decât să cânte bine. Prima provocare este proba familiei - momentul în care copilul urcă pe scenă alături de un părinte, un bunic sau un alt membru al familiei. Și, după cum arată experiența ultimelor sezoane, nu întotdeauna copilul este cel care are cele mai mari emoții.

Urmează piesa de rezistență, melodia în care concurentul se simte cel mai sigur și își poate pune cel mai bine vocea în valoare. A treia probă schimbă însă regulile jocului: copilul trebuie să iasă din zona de confort și să interpreteze o piesă dintr-un alt gen muzical.