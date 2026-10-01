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Oase și Maria Pitica își doresc să devină părinți: „Sunt mai așezat”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Maria Pitica și Oase | sursa foto: Antena 1
Maria Pitica și Oase | sursa foto: Antena 1
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După ce a câștigat Asia Express alături de CRBL în anul 2019, dar și Power Couple, alături de iubita lui, Maria Pitica, în anul 2026, Oase face acum parte din echipa „Furnicuțele”, emisiune prezentată inițial de Denise Rifai.

În prezent, prezentatorul show-ului este Cătălin Măruță, iar alături de el și de Oase mai apar în emisiune și cele două furnicuțe, Scamă și Blană, dar și Radu Ciucă, fostă vedetă în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Recent, Libertatea a stat de vorbă cu Oase despre prezența lui din emisiunea „Furnicuțele”.

„Este al doilea sezon și noi încă suntem aici! Scrie și pe mine: «Oase e o stare». Și eu zic că e o stare solidă, că încă suntem aici. Am rezistat schimbărilor, ca idee. Sincer îți zic, eu de la început am fost relaxat! Pentru că este o echipă atât de minunată și oameni care sunt atât de profesioniști, încât nu am avut nicio problemă. Totul e așezat la locul lui. Totul e perfect! Eu nu prea am emoții, dar la început mi-a fost puțin panică, pentru că e programul destul de greu și m-a scos dintr-un ritm pe care îl aveam.

Dar acum sunt... Asta vorbeam mai devreme cu Emilia Vlad, producătoarea noastră: vin cu drag! Vin mai devreme, stăm de vorbă, adică noi suntem ca o mică familie aici. Operatorii toți sunt ca frații mei. Mă știu cu absolut toată lumea”, a spus Oase în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că în toamna acestui an Cătălin Măruță a înlocuit-o pe Denise Rifai la Antena 1, am fost curioși să aflăm de la Oase dacă ar schimba ceva la viața și cariera lui, în cazul în care ar putea să dea timpul înapoi.

„N-aș schimba nimic în viața mea, n-aș da nimic înapoi! Cum a fost totul, așa las. Și sunt mulțumit, mă simt foarte norocos și binecuvântat că sunt în poziția asta, sincer”, a afirmat el.

Oase și Maria PiticaVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 14

Fostul câștigător de la Asia Express și Power Couple ne-a dezvăluit și ce face în zilele în care nu este la filmări, afirmând că, de când a renunțat să mai consume alcool, stă foarte mult acasă și se ocupă de grădinărit.

„Ce să fac? De toate fac, sincer! Adică îmi place foarte mult și postarea online, pe partea de influencer, mă refer. Dar în rest, în ultimul timp sunt mai așezat și încerc un pic să nu mai muncesc ca un workaholic și să mă bucur mai mult de viață. Am terminat acum cu Maria casa. Și ne apucăm de grădină, ca idee. Dar în mare parte mă concentrez foarte tare să stau un pic sănătos la cap.

Îmi doresc să ies în grădină, să încep să fac... Sunt foarte cuminte de când m-am lăsat de băut, de orice, cumva nu mai fac nimic, eu sunt foarte fixat acasă, în mediul meu, și încerc să nu mai lucrez atât de mult sau să vreau întruna să fac mai mult. Stau mai liniștit!

Casa este în zona de sud. Avem si un clip foarte drăguț pe internet, care a «bubuit». Am zis ca renovăm un pic, cum mi-a spus mie Maria. Și au trecut patru luni și noi tot renovăm «un pic», ca idee. Și da, am reușit să terminăm, dar... întotdeauna mai e ceva de făcut”, a mai spus Oase pentru Libertatea.

Și, pentru că a adus-o în discuție și pe Maria Pitica, l-am întrebat pe Oase dacă se gândesc la momentul în care vor deveni părinți, ținând cont că și-au terminat casa. „Nu știu... Noi ne dorim”, a încheiat vedeta de la Antena 1 interviul pentru Libertatea.

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Tags: Antena 1 televiziune Asia Express Power Couple România cupluri
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