Cum funcționează noua opțiune de pe Tinder prin care poți găsi un grup de prieteni cu care să ieși în oraș

Tinder lansează o funcție nouă pentru utilizatorii care doresc să evite presiunea întâlnirilor unu-la-unu. Aplicația a introdus anterior opțiunea de întâlniri duble, iar acum extinde această funcționalitate prin „grupuri de socializare” centrate pe activități comune, informează Engadget.

Potrivit celor de la Tinder, 90% dintre utilizatorii care au încercat întâlnirile duble au sub 30 de ani, iar aceștia au schimbat cu 35% mai multe mesaje decât în mod obișnuit.

Această tendință sugerează că tinerii caută modalități mai relaxate de a cunoaște oameni noi, sprijiniți de prieteni.

În testele inițiale, care au avut loc pe utilizatorii din Australia, 40% dintre invitațiile la grupurile de socializare au fost acceptate.

Cum organizezi o întânire de grup

Pentru a organiza o astfel de întâlnire, utilizatorii trebuie să creeze mai întâi un grup, să aleagă o activitate și să invite prieteni să li se alăture. După formarea grupului, profilul acestuia devine vizibil pentru alte grupuri, formate din trei sau patru oameni.

Odată ce două grupuri au „match”, se deschide un chat de grup pentru a organiza întâlnirea. Utilizatorii pot părăsi oricând grupul sau conversația, iar funcțiile de siguranță ale aplicației rămân active.

Disponibilitatea noii funcții

Funcția „grupuri de socializare” va fi disponibilă inițial în SUA și alte piețe alese de companie, urmând să fie extinsă ulterior.