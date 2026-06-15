Avea deja rate mai mari decât venitul disponibil

Situația financiară a bărbatului era dificilă încă de la momentul în care a cerut împrumutul. Potrivit deciziei analizate de comitetul pentru dispute financiare, acesta avea deja rate lunare de aproximativ 11.700 de coroane norvegiene, adică în jur de 1.060 de euro, dar venitul său disponibil era de doar 8.000 de coroane norvegiene pe lună, adică aproximativ 725 de euro.

Bărbatul își cumpărase în urmă cu șapte ani un Hyundai Ioniq electric. La acel moment, era deja șomer, iar veniturile sale veneau din indemnizația de șomaj și dintr-o compensație medicală. Chiar și așa, banca Santander din Norvegia i-a aprobat creditul pentru mașină pe o perioadă de 10 ani.

Adică ratele pe care le avea deja depășeau banii disponibili lunar. În aceste condiții, comitetul a considerat că banca ar fi trebuit să vadă că omul nu avea capacitatea reală de a susține încă un credit.

A plătit șase ani, apoi nu a mai putut

Deși era șomer, bărbatul a reușit să plătească ratele timp de aproximativ șase ani. Dar din aprilie 2025 nu a mai putut continua plățile. După întârzieri, banca a reziliat contractul și a trimis dosarul către o agenție de recuperare a datoriilor. Când a început să primească notificări de la recuperatori, norvegianul a mers la comitetul de dispute financiare și a reclamat banca.

Argumentul lui a fost simplu: banca nu ar fi trebuit să îi acorde acel credit, având în vedere veniturile și datoriile pe care le avea deja.

Autoritatea financiară i-a dat dreptate

Comitetul a analizat contractul de credit, veniturile bărbatului și obligațiile financiare existente la momentul acordării împrumutului și concluzia a fost că banca nu a făcut o verificare suficient de atentă. Astfel, autoritatea a stabilit că banca ar fi trebuit să știe și că bărbatul luase un alt împrumut, inclusiv pentru contribuția proprie necesară cumpărării mașinii.

Dacă situația financiară ar fi fost verificată corect, banca ar fi trebuit să observe că solicitantul nu putea susține un nou credit.

A scăpat de aproape 21.000 de euro datorie

În cele din urmă, comitetul a decis anularea soldului rămas din credit, în valoare de 230.000 de coroane norvegiene, adică aproximativ 20.900 de euro. Suma reprezenta 25% din valoarea inițială a creditului.

Practic, bărbatul a fost eliberat de obligația de a mai plăti restul creditului, iar dosarul trimis la agenția de recuperare a datoriilor trebuie anulat.

Banca a contestat decizia, motivând că bărbatul a reușit să plătească ratele timp de șase ani și că nu și-ar fi prezentat complet situația financiară atunci când a cerut creditul. Comitetul a decis însă în favoarea norvegianului și a stabilit că banca nu mai poate recupera soldul rămas.

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