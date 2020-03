De Alina Serea,

COVID -19, noul coronavirus din cauza căruia OMS a declarat oficial pandemie, se răspândește în cele mai multe cazuri, de la persoană la persoană, însă este foarte posibil ca acesta să se transmită și prin intermediul suprafețelor contaminate. Mai exact, atunci când o persoană atinge cu mână suprafețele contaminate și își duce ulterior mâna la nas, gură sau ochi.

Experții Centrului European de Control al Bolilor Transmisibile (ECDC) susțin că nu se știe exact care este perioada în care coronavirusul poate supraviețui pe suprafețe, dar aceasta esete una destul de mare, de câteva zile. Tocmai din acest motiv, se recomandă curățarea și dezinfectarea obiectelor potențial contaminate, înainte de a fi utilizate. Astfel, se poate limita supraviețuirea și răspândirea noului coronavirus pe diferitele suprafețe din locuințe.

Cum spălăm eficient mâinile

Dincolo de importanța dezinfectării suprafețelor, spălatul mâinilor este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem pentru a reduce riscul infectării cu coronavirus.

Deși spălatul mâinilor cu apă și săpun nu omoară germenii și virurusrile, acesta îi înlătură pe aceștia, dar și murdăria, reducând riscul unei infecții. Așadar, mai întâi umezește mâinile, apoi adaugă o cantitate suficientă de săpun. Acesta are rolul de a desprinde mirobii de pe mâini. Apoi lasă mâinile sub jet de apă, minimum 20 de secunde, asigurându-te că te-ai curățat bine atât printre degete, cât și sub unghii.

Este extrem de important să te speli frecvent pe mâini, mai ales înainte de a mânca, după ce mănânci, înainte de a-ți atinge nasul, ochii sau gura.

Care este diferența dintre curățarea și dezinfectarea suprafețelor

Curățarea suprafețelor din locuință și nu numai se referă la îndepărtarea germenilor și a murdăriei. Prin curățare, nu se omoară germenii, ci se îndepărtează, reducând numărul lor și, implicit, reducând și riscul ca infecția să fie răspândită.

Dezinfectarea, în schimb, înseamnă utilizarea de substanțe ce pot ucide germenii. Dezinfectarea, la rândul ei, nu înlătură murdăria. Tocmai de aceea, cea mai eficientă metodă de a preveni răspândirea coronavirului este să urmăm ambele procese – curățare și dezinfecție, în această ordine.

Ce suprafețe trebuie curățate și dezinfectate cel mai des

Dezinfectarea suprafețelor este foarte importantă

Potrivit specialiștilor, trebuie curățate și dezinfectate suprafețele cu care intrăm cel mai frecvent în contact, printre acestea numărâdu-se:

clanțe,

întrerupătoare de lumină

mânere – de uși și dulapuri

telefoane

telecomandă

tastaură și mouse

mese



biroul,

robinete,

chiuvete

toaleta

Recomandări privind curățarea și dezinfectarea suprafețelor

Centrul European de Control al Bolilor Transmisibile recomandă dezinfecția suprafețelor din locuințe și a obiectelor casnice purtând mănuși de unică folosință.

Soluții de curățare și dezinfectare a suprafețelor împotriva coronavirsului

Suprafețele murdare trebuie curățate folosind produse uzuale de curățare. Însă acestea nu omoară microbii și virusurile, ci doar le îndepărtează. Așadar, după curățare, puteți folosi următoarele soțulii dezinfectante:

Clorul este un bun dezinfectant și poate fi folosit amestecând 5 linguri înălbitor la 3,5 litri de apă de la robinet. Foarte important este să nu amestecăm niciodată clor cu alte produse de curățare și în niciun caz cu amoniu, pentru că riscăm reacții chimice destul de periculoase.

Alcool – În cazul în care suprafețele ce urmează a fi dezinfectate pot fi afectate de contactul cu clorul, se recomandă soluții uzuale ce elimină germenii sau soluții ce conțin alcool de 70 de grade.

Vezi și: Cum dezinfectezi suprafețele – ce soluții sunt recomandate pentru dezinfectarea optimă a locuinței dar și articolul din revista Unica despre Cum dezinfectezi telefonul

Dezinfectarea articolelor de îmbrăcăminte, prosoapelor și lenjeriei

Evitați să scuturați rufele murdare, mai ales dacă suspectați că ați fi putut intra în contact cu o persoană ce poartă coronavirsul. Acest lucru va reduce la minimum posibilitatea de a dispersa virusul în aer. Întotdeauna după ce umblați cu hainele murdare și imediat după ce le băgați la spălat, spălați-vă pe mâini cu apă și săpun.

Centrul European de Control și Prevenire a Bolilor recomanda spălarea obiectelor textile în mașină de spălat la temperatură de 90 de grade Celsius, utilizând detergent de rufe. Dacă nu se poate spăla articolul respectiv la temperatură de 90 de grade, se recomandă utilizarea soluțiilor chimice. Clorul este cel mai eficient, acolo unde este posibil. Însă acolo unde nu se poate utiliza, se pot folosi alte produse antibacteriene pentru rufe.





