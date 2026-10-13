Primăria București anunță când vor fi finalizate lucrările la liniile de tramvai pe bulevardele Dimitrie Pompeiu și Ion Mihalache

Primăria Municipiului București (PMB) a precizat marți, 13 octombrie, care sunt termenele de finalizare pentru lucrările la liniile de tramvai pe bulevardele Dimitrie Pompeiu și Ion Mihalache.

Municipalitatea a transmis că pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu, lucrările sunt estimate să se încheie la sfârșitul lunii iunie 2027.

„Lucrăm pe jumătate din amplasament la infrastructura liniei, în scurt timp începem montarea traverselor și a căii de rulare. Lucrările pe cealaltă jumătate vor începe după ce finalizăm reabilitarea rețelelor subterane de apă, vechi de 100 de ani”, a transmis PMB.

De asemenea, pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu s-ar institui temporar, în curând, sens unic. Măsura este solicitată de constructor pentru a permite avansarea lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai.

De asemenea, în ceea ce privește Bulevardul Ion Mihalache, PMB a precizat că termenul estimat este sfârșitul lunii septembrie 2027.

„Între str. Monetăriei si str. Dumitru Zosima se lucrează la infrastructura liniei de tramvai. Pe acest tronson, lucrările la rețelele de utilități sunt realizate în proporție de 90%. În paralel, montăm șinele și traversele și betonăm și se refacem trotuarele”, potrivit sursei citate.

PMB a terminat, până în prezent, lucrările la liniile de tramvai pe bulevardele Barbu Văcărescu, Expoziției și la Pod Constanța.