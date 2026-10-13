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Cornelia, al 31-lea femicid din România în 2026, a cerut ajutor, dar nu și-a reclamat soțul. Legea există, dar întârzie să fie aplicată

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Persoane participa la un protest intitulat Niciuna infranta. Niciuna uitata. Niciuna mai putin. impotriva violentei asupra femeilor, in Piata Victoriei din Bucuresti, miercuri, 18 iunie 2025.
31 de femei ucise în România în 2026, potrivit monitorizării ONG-urilor Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: Hepta
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Cornelia, o femeie de 44 de ani și mamă a patru copii, a fost ucisă de soț în comuna Smulți, județul Galați, pe 10 octombrie 2026. Potrivit mărturiilor rudelor, femeia ar fi fost victima violenței domestice timp de mulți ani, iar apropiații ar fi încercat să o convingă să ceară ajutorul Poliției. Familia susține că agresiunile fuseseră aduse și în atenția autorităților locale.

Cuprins:

Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional.

De ce nu și-a reclamat Cornelia soțul la Poliție

Moartea Corneliei este cel de-al 31-lea femicid din România în 2026.

Cornelia avea 44 de ani și patru copii, iar două dintre fiicele sale erau studente. De aproape 30 de ani, soțul său îi făcea viața un calvar. Potrivit mamei victimei, femeia se temea că dezvăluirea problemelor din familie le-ar putea afecta pe fete.

„A zis că are fetele studente, îmi fac fetele de rușine”, a declarat mama Corneliei pentru Observator.

Rudele ar fi încercat în repetate rânduri să o convingă să depună plângere, însă femeia ar fi continuat să locuiască alături de soțul său.

Cornelia spera că acesta își va schimba comportamentul și încerca să își protejeze copiii de consecințele conflictelor din familie. Potrivit declarațiilor rudelor, frica și presiunea socială ar fi contribuit la refuzul de a cere ajutor.

„Când o femeie este făcută să creadă că abuzul este vina ei, că „a acceptat” situația sau că „nu a plecat la timp”, ea interiorizează rușinea, frica că nu va fi crezută, că va fi judecată, că nu se va descurca singură, că îi vor fi luați copiii, etc. (...) Victima ajunge să se simtă vinovată nu doar pentru abuzul trăit, ci și pentru faptul că „strică liniștea familiei” dacă denunță”, a explicat anterior pentru Libertatea avocata Giulia Crișan, președintă a Asociației Dreptate și Educație Pentru Toți-A.D.E.P.T..

Familia a semnalat agresiunile la primărie

Surorile Corneliei ar fi mers la primăria din Smulți cu aproximativ doi ani înainte de crimă pentru a reclama faptul că femeia fusese agresată.

„Se mai certau, el era și un pic cam violent. Au venit surorile acum vreo doi ani la primărie și au făcut o reclamație că a fost bătută”, a declarat primarul din Smulți, Costică Gafton, potrivit aceleiași surse.

La rândul său, Ionela Agai, fostă reprezentantă a DGASPC, a afirmat că mama victimei ar fi discutat despre agresiunile la care era supusă fiica sa.

„Mama dânsei a venit pe aici pe la primărie și spunea că Cornelia este agresată de soț. I-am explicat că există posibilitatea să facă reclamații, însă ea chiar a refuzat. Nu numai că a refuzat, dar l-a și apărat”, a declarat aceasta.

Toate instituțiile știau prin ce trece Cornelia, dar spun că femeia nu a depus plângere.

Autoritățile au datoria să facă mai mult pentru a identifica riscul de femicid, așa cum legea o cere. Deși societatea este zguduită de aceste femicide, schimbările așteptate întârzie să apară - educație pentru egalitate de gen, colectarea detaliată a datelor, instrument de evaluare și gestionare a riscului. Eșecul statului în a preveni femicidele va consolida neîncrederea femeilor în instituții și le va descuraja să ceară ajutorul atunci când viața lor este în pericol.”, a subliniat pentru Libertatea Andreea Bragă, Manageră Advocacy și Cercetare privind Violența de Gen la Centrul FILIA.

Cum a fost ucisă Cornelia

Crima a avut loc pe 10 octombrie 2026, în locuința familiei din comuna Smulți, județul Galați. Între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict, iar bărbatul de 46 de ani ar fi atacat-o pe femeie cu un cuțit.

Soțul a înjunghiat-o pe Cornelia în piept, o singură lovitură ar fi fost fatală, spun procurorii.

Una dintre fiicele femeii, de 24 de ani, a sunat la 112. Echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut să îi salveze viața.

Soțul Corneliei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat pentru omor asupra unui membru de familie.

„A dat-o și la câini, o bătea el și o dădea la câini. Numai răstignită pe cruce n-a fost, în rest, toate celea le-a făcut.”, a spus mama femeii, după tragedie, conform Știrilor ProTv.

Patru copii au rămas fără mamă: doi copii de 10 și 12 ani și două fiice mai mari, studente.

Ancheta penală urmează să stabilească împrejurările exacte ale faptei.

Legea femicidului este în vigoare. De ce întârzie instrumentele de evaluare a riscului

Legea nr. 53/2026 pentru prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care îl precedă a fost publicată în Monitorul Oficial la 23 aprilie 2026. Actul introduce o definiție legală a femicidului și prevede mecanisme pentru colectarea și analizarea datelor, precum și instrumente de evaluare și gestionare a riscurilor.

Potrivit articolului 4, instrumentele specifice de evaluare și gestionare a riscurilor în cazurile de violență domestică și de violență împotriva femeilor trebuie aprobate prin hotărâre de Guvern.

Scopul lor este să ajute autoritățile să identifice situațiile în care există un pericol ridicat și să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea femicidului.

În luna octombrie însă, metodologia legii era încă în așteptare. Conform Digi 24, întrebat despre elaborarea instrumentelor, Ministerul Justiției a indicat că responsabilitatea nu îi revine și a îndrumat către Ministerul Educației și Ministerul Muncii.

Poate Poliția interveni fără o plângere penală?

În România, cadrul legal privind violența domestică permite emiterea unui ordin de protecție provizoriu atunci când polițiștii constată existența unui risc iminent pentru viața, integritatea fizică ori libertatea unei persoane, în condițiile legii.

Prin urmare, protecția nu depinde exclusiv de existența unei plângeri penale formulate de victimă.

În primele opt luni ale anului 2026, polițiștii au intervenit în peste 103.000 de situații de violență domestică.

Au fost emise aproape 14.000 de ordine de protecție provizorii, iar monitorizarea electronică a fost utilizată în 5.334 de situații, potrivit datelor menționate în materialul furnizat.

31 de femei au murit în România, în 2026, ucise de cineva apropiat

În momentul de față, statul nu numără oficial cazurile de femicid din România, deși ar trebui.

Legea femicidului prevede măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor, dar și colectarea și analizarea datelor legate de cazurile de femicid.

De la începutul anului și până în prezent, 31 de femei au fost ucise de cineva apropiat în țara noastră. Numărul crimelor provine din monitorizarea cazurilor de către organizațiile non-guvernamentale.

Numai în ultima săptămână din septembrie, patru românce și-au pierdut viața:

Pe 22 septembrie, Valentina Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, a fost ucisă în Vâlcea, iar trupul său a fost găsit într-o valiză în râul Olt. Principalul suspect este iubitul femeii.

Pe 27 septembrie, o femeie de 27 de ani, din Gugești, județul Vrancea, a fost ucisă prin înjunghiere, iar soțul său a fost arestat preventiv.

Pe 29 septembrie, în Roman, județul Neamț: o femeie de 42 de ani a fost ucisă de partener, care ulterior s-a sinucis.

Tot pe 29 septembrie, în Dumbrava Roșie, județul Neamț: o femeie de 57 de ani a fost ucisă de soțul său, în urma unui conflict.

Cornelia a murit pe 10 octombrie în Smulți, județul Galați, ucisă de soț.

Anul trecut, în 2025, 66 de femei au fost ucise de persoane apropiate, cele mai multe de soți sau parteneri, arată platforma Despre Femicid, bazată pe relatările din mass-media. Numărul real ar putea fi mult mai mare, însă.

Potrivit statisticilor furnizate pentru Libertatea de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în România s-au înregistrat în perioada 1 ianuarie 2021 - 30 iunie 2025 nu mai puțin de 662 de cazuri de femicid, în 60 de cazuri, victimele fiind minore.

„Într-o societate care tolerează abuzul și minimalizează suferința femeilor, a da vina pe victime este cel mai comod.”, a subliniat anterior pentru Libertatea avocata Giulia Crișan, președintă a Asociației Dreptate și Educație Pentru Toți-A.D.E.P.T..

„În loc să cerem socoteală agresorului și să intervenim eficient (de la instituțiile statului până la simplii martori), întoarcem capul și ne prefacem că «nu e treaba noastră» și, în plus, perpetuăm mituri precum: «ea a provocat», iar astfel responsabilitatea este mutată de la agresor pe umerii victimei.”, a explicat Giulia Crișan.

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Tags: proiect de lege CRIMĂ Stiri Galati Poliția Română Violență domestică România Guvernul Romaniei
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