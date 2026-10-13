Anunțul făcut de Luca Niculescu după noile negocieri cu partidele pentru a primi votul în Parlament

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat marți, 13 octombrie, că pe 15 octombrie va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor, așa cum era programat.

Luca Niculescu va depune pe 15 octombrie la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor

„Am încheiat azi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern. Le mulțumesc tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere și pentru propunerile pe care mi le-au transmis. Dialogul rămâne deschis, cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu: un Guvern stabil, care să poată lucra pentru români”, a scris Luca Niculescu pe Facebook.

El a precizat că joi, 15 octombrie, va depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor.

„România are nevoie de responsabilitatea noastră a tuturor pentru a avea instalat repede un Guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta”, a conchis Luca Niculescu.

PSD, PNL și UDMR spun că vor vota Guvernul Niculescu

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. Acest lucru se va întâmpla pe 15 octombrie.

Pe 12 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut un apel la partidele politice, cu trimitere la PNL și UDMR, să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru 6 luni, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Pe 13 octombrie, PNL a transmis, prin vocea președintelui partidului, Ilie Bolojan, că acceptă să susțină Guvernul Luca Niculescu timp de 6 luni, perioadă în care „nu vom vota nicio moțiune de cenzură”.

În aceeași zi, și Cseke Attila a declarat că „din punctul de vedere al UDMR, Guvernul Luca Niculescu trebuie învestit”. O părere similară a avut și Kelemen Hunor, președintele UDMR.