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Generalul decorat recent de Putin pentru cucerirea orașului Kosteantînivka a fost ucis într-un raid aerian

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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Generalul Anton Grunis, ucis într-un raid nocturn Captură X @NOELreports
Generalul Anton Grunis, ucis într-un raid nocturn Captură X @NOELreports
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Un comandant militar decorat recent de Vladimir Putin cu cea mai înaltă distincție de stat a Rusiei a decedat, a anunțat miercuri un oficial de rang înalt din Ministerul rus al Apărării, potrivit The Moscow Times.

Generalul-maior Apti Alaudinov, șef adjunct al ramurii ideologice a Ministerului rus al Apărării și comandant al forțelor speciale Ahmat, a confirmat că generalul-maior Anton Grunis „a trecut în altă lume”.

„Ne-a părăsit ca un erou care și-a îndeplinit datoria sacră”, a spus Alaudinov, fără a specifica când a murit Grunis și în ce circumstanțe.

Comandantul Forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei, Robert Brovdi, alias „Madyar” („Maghiarul”), a declarat că generalul Grunis a fost ucis într-un raid nocturn efectuat pe 12/13 septembrie în regiunea Donețk.

Anton Grunis (46 de ani) a comandat Brigada a 4-a de Pușcași Motorizați (unitatea militară 40318) din cadrul forțelor terestre ale armatei ruse. Această brigadă joacă un rol-cheie în eforturile Kremlinului de a cuceri regiunea Donețk.

În iulie, Grunis l-a informat personal pe Putin despre capturarea orașului Kosteantînivka, unul dintre cele patru orașe puternic fortificate care alcătuiesc așa-numita „centură de fortărețe” a Ucrainei. Anterior, Grunis se lăudase că trupele aflate sub comanda sa „au tăiat orașul în felii” flancând liniile de apărare ucrainene. Vladimir Putin i-a acordat lui Grunis medalia de Erou al Rusiei, iar ministrul apărării Andrei Belousov i-a pus-o la piept pe 28 august.

Ucraina neagă că rușii ar fi cucerit Kosteantînivka. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a oferit să se întâlnească cu Vladimir Putin la Kosteantînivka pentru a-i demonstra că armata rusă nu controlează orașul.

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Tags: Stiri Rusia Războiul Rusia-Ucraina Stiri Ucraina Volodimir Zelenski Vladimir Putin
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