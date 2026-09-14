Invenția SF finanțată de NASA: cum au transformat cercetătorii sticlele din plastic în biscuiți comestibili

Mâncarea viitorului ar putea începe cu o sticlă de plastic, spun oamenii de știință care au descoperit un nou procedeu prin care pot transforma moleculele de plastic în grăsimi și proteine. Cercetătorii de la Universitatea Southern Illinois din Carbondale au dezvoltat o drojdie specială care transformă deșeurile din sticlele PET și resturile vegetale în ingrediente alimentare reale, capabile să fie folosite pentru a crea biscuiți.

O soluție atât pentru călătoriile în spațiu cât și pentru viața pe Pământ

Proiectul a fost inițial lansat în cadrul unui program NASA, destinat să exploreze metode prin care astronauții pot produce hrană în misiuni spațiale de lungă durată. „Sticlele de plastic sunt pline de carbon, iar alimentele, la rândul lor, conțin carbon. Aceasta a fost descoperirea care ne-a lansat pe acest drum”, explică echipa de cercetare citată de Digital Trends.

Cum funcționează procesul? În loc să utilizeze reacții chimice pentru a descompune plasticul, cercetătorii au apelat la microorganisme. Sticlele PET și resturile de tulpini de porumb sunt mai întâi supuse unui proces termic sub presiune în prezența apei și a oxigenului, ceea ce le reduce la molecule simple.

Aceste molecule sunt apoi consumate de drojdii modificate genetic, care le transformă în proteine și grăsimi comestibile.

Biscuiți 3D din plastic reciclat

Amestecul obținut este combinat cu amidon, fibre și îndulcitori, apoi introdus într-o imprimantă 3D care creează biscuiți denumiți „µBites”.

Deși aceste produse nu au fost încă testate oficial, cei care au avut ocazia să le miroasă s-au declarat interesați să le guste, mai ales în condiții de criză alimentară.

Biscuiți îmbunătățiți pentru viitor

Echipa lucrează la creșterea atractivității acestor biscuiți.

„Un tip de drojdie produce acum aromă naturală de vanilie, iar altul transformă produsele secundare ale plasticului în beta-caroten, pe care organismul îl poate converti în vitamina A”, mai declară cercetătorii.

Utilizări dincolo de spațiu

Această inovație nu este destinată doar explorării spațiale. Cercetătorii văd aplicații practice în submarine, zone afectate de dezastre și alte locuri unde transportul alimentelor este dificil.