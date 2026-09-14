China pregătește un nou gigant auto: un constructor care are legături cu România va prelua alt producător

China pornește o consolidare a companiilor de stat, iar grupul FAW urmează să preia GAC, ceea ce a determinat ca ultimul să anunțe brusc suspendarea tranzacționării acțiunilor, scrie CarNewsChina.com.

Conform unor surse citate de Caixin, inițiativa este impulsionată de autoritățile de reglementare, existând posibilitatea ca FAW să obțină participații prin alocarea de active, stabilind astfel, în mod efectiv, o relație de asociere între cei doi giganți auto.

Deși structura specifică a investiției și viitoarea pondere a participațiilor rămân încă în discuție, această mișcare semnalează un nou impuls pentru consolidarea întreprinderilor de stat din China.

Dificultăți în creștere, competiția tot mai dură

Industria auto se confruntă în prezent cu o concurență intensă, vânzările interne din prima jumătate a anului 2026 înregistrând o scădere de 20% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Atât FAW, cât și GAC se confruntă cu dificultăți semnificative, conform sursei citate.

Grupul GAC, cu sediul în Guangzhou, a întâmpinat dificultăți în ultima perioadă. În 2025, grupul a vândut 1,72 milioane de vehicule, înregistrând o scădere de 14,06% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Performanța financiară a companiei a suferit o scădere bruscă, veniturile scăzând cu 10,43%, până la 14,2 miliarde de dolari. Tendința a continuat și în prima jumătate a anului 2026, pierderile nete crescând cu 75,98% față de aceeași perioadă a anului trecut, până 600 de milioane de dolari.

Cine este FAW

Grupul FAW, cu sediul în Changchun, se află, de asemenea, sub presiune pentru a se diversifica și moderniza. În 2025, producția totală a grupului a scăzut la 3,31 milioane de vehicule, față de 3,73 milioane în 2020. Vehiculele cu energie nouă, adică cele hibride și electrice, au reprezentat doar 13,5% din producția sa totală. Pentru a-și consolida competitivitatea, FAW a semnat un acord strategic de investiții cu producătorul auto privat Leapmotor la sfârșitul anului 2025.

FAW este producătorul mărcii Hongqi, „Rolls Royce-ul chinez”, care produce limuzinele liderilor din țara asiatică.

FAW a fost înființat în anul 1953, în vreme ce GAC a fost înființat în 1948. GAC deține mărcile Aion, Trumpchi, Hyptec și Hycan, în vreme ce FAW are mărcile Hongqi, Bestune în vreme ce subsidiara FAW Jiefang este cel mai mare producător de camioane din China.

Conexiune istorică cu România

GAC este partenerul din China al Toyota și Honda, în vreme ce FAW este unul din partenerii Volkswagen.

FAW are o legătură specială cu România. Fostul președinte chinez Jiang Zemin a fost muncitor în fabrică, iar ulterior a fost director al fabricii.

Înainte de asta însă a lucrat câțiva ani în România la fosta uzină Steagu Roșu, între anii 1951-1951. Ulterior, a revenit în România între 1971 și 1972 ca expert în cadrul industriei constructoare de mașini.

Acesta vorbea limba română și a inclus limba noastră alături de engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, rusă, japoneză şi arabă, între cele mai importate limbi la nivel mondial, în cadrul lucrării “Manualul de limbi străine pentru cadrele de conducere – Limba română, 800 de fraze”, conform Casei Româno-Chineze.

Volumul în limba română cuprinde informaţii despre istoria şi cultura României, despre relaţiile bilaterale dintre cele două ţări, dar şi opere semnate de mari nume ale culturii române între care Mihai Eminescu, George Coşbuc, Vasile Alecsandri etc.

Zemin era pasionat de limba română și putea recita toate cele 98 de strofe ale „Luceafărului” în limba română, conform Deutsche Welle.

Jiang Zemin a condus China între 1989 și 2002.

Impulsul pentru consolidare

Posibila fuziune se aliniază la directivele mai ample ale guvernului. În martie 2025, Comisia de Supraveghere și Administrare a Activelor de Stat (SASAC) a solicitat restructurarea strategică a producătorilor auto de stat de la nivel central pentru a îmbunătăți concentrarea industrială și eficiența resurselor.

Cel mai recent, pe 11 septembrie 2026, nouă departamente guvernamentale, inclusiv Ministerul Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT), au emis „Al 15-lea Plan Cincinal pentru Dezvoltarea Industriei Vehiculelor Inteligente, Conectate și cu Energie Nouă”, care subliniază necesitatea fuziunilor legale, a achizițiilor și a integrării interregionale.

Complementare

Analiștii din industrie sugerează că integrarea FAW și GAC oferă un potențial complementar semnificativ.

Mai exact, FAW Jiefang - lider în sectorul vehiculelor comerciale, ar putea consolida semnificativ capacitățile GAC în acest domeniu.

De asemenea, ambele grupuri mențin parteneriate importante cu Toyota. Având în vedere că vânzările Toyota în China au scăzut cu 19% în primele opt luni ale anului 2026, există potențialul de a integra aceste întreprinderi comune pentru a optimiza capacitatea și a concentra resursele.

Pe de altă parte, calea către integrare este complexă. Restructurarea interregională implică negocieri complexe între administrațiile locale, autoritățile de reglementare centrale și companiile însele.

Una rece, una caldă

Anterior, guvernul chinez a insistat pentru fuziunea altor doi giganți ai industriei auto, Dongfeng și Changan, care s-a soldat în cele din urmă cu un eșec.

Pe de altă parte, China este țara unor constructori auto în creștere puternică. BYD a devenit cel mai mare producător de mașini electrice din lume, devansând Tesla, Geely a preluat mărci occidentale precum Volvo și Lotus, în vreme ce Chery este cel mai mare exportator auto al Chinei.