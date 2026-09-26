Vulcanul Etna a erupt din nou, aruncând un nor de cenușă de 4 kilometri în atmosferă. Aeroportul din Catania a suspendat toate zborurile până duminică la prânz și este alertă roșie pentru populație.

Vulcanul Etna a erupt din nou

Activitatea vulcanică intensă înregistrată la Muntele Etna a provocat din nou perturbări majore pe insula Sicilia. Autoritățile italiene au emis un cod roșu de alertă pentru aviație (VONA) după ce craterul nord-estic al vulcanului a aruncat în atmosferă o coloană de cenușă care a atins înălțimea de aproximativ patru kilometri, relatează Mirror.

Din cauza particulelor de cenușă purtate de vânt spre sud și a condițiilor meteorologice nefavorabile marcate de furtuni violente, zborurile și spațiul aerian din zona Catania au fost afectate. Administratorii Aeroportului Fontanarossa din Catania au anunțat inițial doar limitarea aterizărilor, însă ulterior au decis suspendarea completă a tuturor operativităților de decolare și aterizare.

Compania care gestionează aeroportul din Catania a confirmat că zborurile rămân suspendate cel puțin până duminică, 27 septembrie, la ora locală 12:00. Decizia vine în sprijinul siguranței pasagerilor, având în vedere că pulberea vulcanică reduce vizibilitatea și poate afecta motoarele aeronavelor.

Înainte ca operațiunile să fie oprite definitiv, zece curse aeriene au fost deja deviate către alte platforme din regiune. Astfel, cinci zboruri au fost reorientate spre aeroportul din Palermo, trei au aterizat la Trapani, iar două au fost trimise la Comiso. De asemenea, o cursă operată spre Verona a fost mutată pentru decolare de pe aeroportul din Comiso.

Ce îi sfătuiesc autoritățile pe turiștii care au programate zboruri spre Catania

Pasagerii care au programate călătorii spre sau dinspre Sicilia în acest interval sunt sfătuiți de autorități și de companiile aeriene să nu se deplaseze la aeroport fără a verifica în prealabil statutul zborului direct la operatorul de la care au achiziționat biletele.

Muntele Etna este cel mai activ vulcan din Europa

Muntele Etna, situat la o altitudine de peste 3.300 de metri pe coasta de est a Siciliei, este cel mai activ vulcan din Europa și atrage anual milioane de turiști. Nu este prima dată în ultimele luni când activitatea sa afectează infrastructura de transport, evenimente similare având loc recent și în lunile august și septembrie. Vulcanul Etna a mai erupt și la data de 11 august, cauzând perturbări alte traficului aerian.

Formațiunea vulcanică acoperă o suprafață de peste 1.250 de kilometri pătrați. Etna se află într-o zonă complexă din punct de vedere tectonic, la limita dintre placa africană și cea eurasiatică, ceea ce explică activitatea sa aproape continuă de mii de ani.