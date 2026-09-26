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Slujbă grandioasă la Paris: 700.000 de oameni s-au adunat pe Champs-Élysées ca să-l vadă și să-l asculte pe papa Leon al XIV-lea

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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Papa Leon al XIV-lea salută mulțimea din papamobil Sursa foto: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea salută mulțimea din papamobil Sursa foto: Profimedia
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După ce a fost ovaționat de-a lungul bulevardului Champs-Élysées, papa Leon al XIV-lea a oficiat sâmbătă o slujbă care a adunat sute de mii de oameni și a constituit punctul culminant al celei de-a doua zile a vizitei sale în Franța, relatează AFP.

Îmbrăcat în veșminte bisericești special confecționate pentru această ocazie, liderul celor 1,4 miliarde de catolici din întreaga lume a sosit la slujbă în sunetul orgii și al instrumentelor de alamă. Exact în acel moment, soarele își făcea, în sfârșit, o apariție timidă peste Place de la Concorde.

Pentru a ajunge la vasta structură ridicată temporar lângă obelisc, cu un altar alb și o cruce înaltă de 4 metri, papa Leon al XIV-lea a călătorit zâmbitor și relaxat în papamobil pe Champs-Élysées, binecuvântând numeroși bebeluși pe traseu și salutând mulțimea de credincioși, mulți dintre ei sosiți cu ore bune mai devreme doar pentru a-l zări.

Aproximativ 700.000 de oameni s-au adunat la Paris pentru slujba papei, care a început la ora locală 15:00 pentru o durată de o oră și jumătate.

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„Probabil că nu voi vedea nimic, dar nu contează. Important este că suntem atât de mulți”, a declarat pentru AFP Marie-Hélène în timp ce stătea lângă Arcul de Triumf.

În mijlocul mulțimii, înainte de sosirea papei, activiste din cadrul asociației feministe catolice Magdala au desfășurat un banner cu amprenta feminină a unui verset din Evanghelie: „Fericiți cei ce însetează cu dreptate”, pentru ca femeile să fie „pe deplin primite” în Biserică.

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În Place de la Concorde, lângă scenă, și-au ocupat locurile numeroase personalități politice, printre care candidații la alegerile prezidențiale din Franța - Edouard Philippe, Gabriel Attal și Marine Le Pen, cea din urmă însoțită de Jordan Bardella.

Șeful statului, Emmanuel Macron, care l-a întâmpinat pe papă vineri la sosirea sa la aeroport și apoi l-a primit la Palatul Élysée, a lipsit de la slujbă, dar a fost reprezentat de soția sa, Brigitte Macron. Premierul Sébastien Lecornu a fost, de asemenea, prezent.

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Primul papă care vizitează Parisul din 2008 încoace, Leon al XIV-lea își evaluase deja popularitatea în rândul francezilor vineri, călătorind cu papamobilul prin centrul Parisului în fața a 300.000 de oameni și apoi seara, fiind aclamat ca o vedetă de 80.000 de tineri pe Stade de France din Saint-Denis.

Nepot de imigranți, papa Leon al XIV-lea și-a început a doua zi în Franța cu o vizită la Maison Bakhita, o asociație umanitară situată într-un cartier muncitoresc din nordul Parisului. Această casă „mărturisește întregului oraș că este posibil să ne întâlnim și să trăim împreună în demnitate și pace”, a declarat el, după ce a discutat cu refugiați afgani și nigerieni.

Papa Leon al XIV-lea, în timpul oficierii slujbei în Place de la Concorde Sursa foto: Profimedia
Papa Leon al XIV-lea, în timpul oficierii slujbei în Place de la Concorde Sursa foto: Profimedia

„Istoria Bisericii și a umanității (...) nu este scrisă de cei care dau impresia că înving prin a se impune și a ocupa spațiu, ci de cei care «fac loc», stabilesc procese de pace, promovează încrederea și încurajează viața”, a subliniat suveranul pontif, îndemnând totodată semenii „să recunoască rolul fundamental al femeilor în construirea unei civilizații a iubirii”.

De la alegerea sa ca papă, în mai 2025, americanul Robert Francis Prévost a cerut în mod constant apărarea demnității exilaților și refugiaților, opunându-se astfel politicilor izolaționiste.

După liturghia din Place de la Concorde, papa Leon al XIV-lea va părăsi Parisul cu destinația Lourdes, a doua etapă a călătoriei sale în Franța, după care se va deplasa luni la Metz.

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Tags: Stiri Franta Stiri Paris Biserica Catolică Papa Leon al XIV-lea
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