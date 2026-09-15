Ghidul „Not Hot List” 2027: top 10 destinații de vacanță ieșite din comun, care vor fi la mare căutare anul viitor

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Marile orașe europene precum Paris sau Amsterdam continuă să fie opțiuni populare pentru vacanțe, însă turismul excesiv îi determină pe tot mai mulți călători să caute alternative autentice, departe de aglomerație.
Compania de turism Intrepid Travel a publicat raportul anual „Not Hot List” pentru 2027, aducând în prim-plan 10 destinații mai puțin cunoscute, pregătite să primească vizitatori într-un mod sustenabil și responsabil.
Reprezentanții companiei subliniază că această selecție nu vizează doar promovarea unor locuri ferite de ochii mulțimilor, ci își propune să schimbe modul în care percepem călătoriile. Vizitarea acestor regiuni contribuie direct la susținerea comunităților locale și la dezvoltarea economiilor regionale.
Prima poziție în clasament este ocupată de Rezervația Națională Samburu din Kenya, situată la nord de capitala Nairobi.
Acolo, turiștii pot explora o faună unică în cadrul unui safari de 10 zile axat pe turism comunitar și conservarea naturii, având ocazia să încheie serile cu sesiuni speciale de observare a stelelor.
Locul al doilea este atribuit orașului Whitehorse din regiunea Yukon, Canada.
Destinația este renumită pentru vizionarea aurorei boreale, sporturile de iarnă și drumețiile montane din timpul verii. Vizitatorii pot descoperi istoria comunităților indigene Tlingit prin tururi ghidate de localnici.
Podiumul este completat de Dili, capitala statului Timor-Leste.
Orașul intră într-o nouă etapă turistică datorită introducerii unor noi zboruri internaționale, modernizării infrastructurii și extinderii piețelor tradiționale.
Pe locul al patrulea se situează insula Alonnisos din Grecia, o destinație care a investit în modernizarea porturilor și în proiecte de conservare a mediului marin.
Topul primelor cinci locuri este încheiat de traseul Pekoe Trail din Sri Lanka, o rută turistică ce străbate plantații de ceai, sate rurale și păduri deasă.
Selecția Intrepid Travel a luat în calcul locații pregătite din punct de vedere al infrastructurii, care propun proiecte noi pentru anul 2027:
Toate aceste destinații oferă o alternativă la traseele turistice tradiționale, combinând peisajele naturale spectaculoase cu experiențe culturale profunde.