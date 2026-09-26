Liderul chinez Xi Jinping l-a invitat pe președintele american Donald Trump să vină pentru a doua oară în China în acest an, cu ocazia summitului APEC, programat pe 18 și 19 noiembrie la Shenzhen.

Donald Trump a anunțat sâmbătă, după o vizită de stat de trei zile a lui Xi Jinping la Washington D.C., că a acceptat invitația liderului chinez.

„Ne vom întâlni din nou în noiembrie, în China, iar apoi la G20, în decembrie, la Miami, Florida. Multe lucruri au fost realizate și vor fi realizate”, a transmis liderul republican de la Casa Albă într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

Xi Jinping i-a făcut această invitație în timpul unei ceremonii de servire a ceaiului la Casa Albă. „Ei bine, vă mulțumesc foarte mult, vom veni. Și vom vorbi mult”, a răspuns Donald Trump.

Donald Trump și soția sa Melania au efectuat o vizită de stat în China între 13 și 15 mai și au avut parte de o primire fastuoasă. La rândul lor, Xi Jinping și soția sa Peng Liyuan au efectuat o vizită de stat în Statele Unite între 23 și 25 septembrie. Vizita lui Xi în SUA s-a încheiat cu o trecere în revistă a textelor fondatoate ale SUA, la Arhivele Naționale.

Deși Trump și Xi și-au adresat în public cuvinte călduroase, întâlnirile directe au produs puține rezultate concrete. Trump nu ar fi primit sprijinul lui Xi în încheierea războiului din Iran, în timp ce Xi nu ar fi primit răspunsurile dorite din partea lui Trump în privința Taiwanului.

Cu toate acestea, Trump susține că această vizită va fi urmată de „lucruri extraordinare”. Xi a fost mai prudent în declarații și a amenințat voalat cu riscul căderii în „capcana lui Tucidide”.