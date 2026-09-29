Românca dispărută în vacanță în Zakynthos a fost găsită moartă. Silvia Lungu a fost văzută ultima dată pe 12 septembrie

Trupul neînsuflețit al Silviei Lungu, românca dispărută pe 12 septembrie în timpul unei vacanțe în Zakynthos, a fost găsit într-o zonă cu plantații de măslini, la trei kilometri de locul în care fusese văzută ultima dată. Descoperirea a fost făcută de un localnic, care a alertat imediat autoritățile, potrivit Antena 3 CNN.

Femeia, care călătorise singură pe insula grecească, era cazată într-o pensiune din satul Alykanas, situat pe coasta de nord-est a insulei. De la dispariția ei, o amplă operațiune de căutare a fost demarată, folosindu-se drone și câini de urmă pentru a verifica zone întinse din Zakynthos.

„Potrivit primelor informații, cadavrul se afla în stare de putrefacție”, au declarat autoritățile elene.

În prezent, trupul neînsuflețit al româncei a fost preluat pentru autopsie, care va stabili cauza exactă a decesului. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii greci încearcă să reconstituie traseul femeii și evenimentele care au avut loc înainte de dispariția sa.