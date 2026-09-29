Românca dispărută în vacanță în Zakynthos a fost găsită moartă. Silvia Lungu a fost văzută ultima dată pe 12 septembrie

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Trupul neînsuflețit al Silviei Lungu, românca dispărută pe 12 septembrie în timpul unei vacanțe în Zakynthos, a fost găsit într-o zonă cu plantații de măslini, la trei kilometri de locul în care fusese văzută ultima dată. Descoperirea a fost făcută de un localnic, care a alertat imediat autoritățile, potrivit Antena 3 CNN.
Femeia, care călătorise singură pe insula grecească, era cazată într-o pensiune din satul Alykanas, situat pe coasta de nord-est a insulei. De la dispariția ei, o amplă operațiune de căutare a fost demarată, folosindu-se drone și câini de urmă pentru a verifica zone întinse din Zakynthos.
„Potrivit primelor informații, cadavrul se afla în stare de putrefacție”, au declarat autoritățile elene.
În prezent, trupul neînsuflețit al româncei a fost preluat pentru autopsie, care va stabili cauza exactă a decesului. Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii greci încearcă să reconstituie traseul femeii și evenimentele care au avut loc înainte de dispariția sa.
Deși până în acest moment nu există indicii care să sugereze o crimă, anchetatorii rămân în alertă.