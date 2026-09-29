Agenția Națională de Presă AGERPRES a semnat un contract de finanțare crucial pentru salvarea și valorificarea patrimoniului său informațional, în cadrul proiectului „Digitalizarea arhivei Agenției Naționale de Presă AGERPRES în scopul conservării și valorificării acesteia ca serviciu de interes public în beneficiul cetățenilor, al cercetării, al entităților publice și private”, având codul SMIS 349517. Parteneriatul instituțional a fost încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Investiția se va derula pe o perioadă de 36 de luni, respectiv în intervalul 28 septembrie 2026 - 28 septembrie 2029, având o valoare totală de 7.529.934,73 lei. Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă în proporție de 100%, din care 5.643.633,30 lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1.886.301,43 lei sunt asigurați direct din bugetul național.

Un pas istoric pentru prima agenție de presă a țării

Această inițiativă marchează o etapă de maturitate instituțională, fiind prima dată când instituția preia conducerea directă a unui grant de o asemenea amploare pe plan european.

„Este primul proiect european în care AGERPRES trece din postura de partener în cea de coordonator și beneficiar. În ultimii ani am lucrat alături de agenții de presă europene în proiecte finanțate de Comisia Europeană. Acum facem pasul următor: ne asumăm conducerea întregului proiect și responsabilitatea de a-l duce până la capăt, cu rezultate concrete.” - Claudia-Victoria Nicolae, director general al AGERPRES

Conducerea agenției a punctat importanța deschiderii acestui tezaur informațional către publicul larg, într-o eră dominată tot mai mult de dezinformare și conținut vizual modificat artificial.

„Arhivele AGERPRES nu vor mai rămâne închise în sertarele metalice ale Agenției. Le deschidem lumii, în format digital, pentru ca publicul să poată descoperi istoria României prin imaginile și textele strânse de AGERPRES încă din 1889, anul înființării Agenției. Este memoria unei țări, păstrată în documente și imagini, un reper al timpului și o mărturie a transformărilor prin care a trecut România. Avem responsabilitatea de a duce această memorie mai departe și de a o face accesibilă tuturor. Într-o perioadă în care suntem tot mai adesea puși în situația de a ne întreba ce este real și ce nu, aceste documente devin mai mult decât o arhivă: devin dovezi ale timpului și un reper important în lupta cu dezinformarea și știrile false.” - Claudia-Victoria Nicolae, director general al AGERPRES

La rândul său, conducerea Organismului Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale a scos în evidență valoarea adăugată pe care o aduce proiectul pentru societatea civilă și mediul academic din România.

„Proiectul Digitalizarea arhivei Agenției Naționale de Presă AGERPRES în scopul conservării și valorificării acesteia ca serviciu de interes public în beneficiul cetățenilor, al cercetării, al entităților publice și private, cod MySMIS 349517, este un exemplu în utilizarea fondurilor europene pentru digitalizare și conservarea memoriei istorice a României, în scopul de a o face accesibilă tuturor, oferind totodată instrumente moderne împotriva dezinformării. Susținem necesitatea implementării lui și ne dorim ca rezultatele să devină un serviciu public transformat digital de referință.” - Ana-Maria Bușoniu, directorul general al OIPSI

Tezaur de 4,5 milioane de imagini salvat de la degradare

În prezent, arhiva istorică de fotografie a instituției numără aproximativ 4,5 milioane de imagini conservate pe plăci de sticlă, filme și diapozitive realizate în perioada 1927–2003, la care se adaugă un volum uriaș de știri transmise pe suport de hârtie, telex sau fax. Deoarece majoritatea documentelor există doar pe suport fizic supus uzurii naturale, accesul cercetătorilor și al publicului a fost extrem de limitat de-a lungul anilor.

Prin intermediul noii finanțări, până la finalul celor 36 de luni de implementare, vor fi digitizate și publicate direct pe o platformă online dedicată 100.000 de fotografii și 100.000 de texte cu valoare patrimonială. Proiectul include dezvoltarea a trei platforme software distincte: un modul de arhivare și vizualizare, o platformă inovatoare de verificare a autenticității imaginilor prin inteligență artificială și tehnologie blockchain, alături de platforma „Știrea zilei”, concepută pentru certificarea digitală a conținutului jurnalistic.