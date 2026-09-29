Alina Pușcaș a deschis un subiect intens dezbătut în mediul online, exprimându-și susținerea pentru uniformele școlare obligatorii în învățământul din România. Prezentatoarea TV a abordat această temă pornind de la propriile experiențe din copilărie, dar și din perspectiva de mamă.

Prezentatoarea TV a mărturisit că a purtat uniformă atât în școala generală, cât și în liceu. În opinia ei, aceasta nu reprezintă un simbol al trecutului comunist.

Alina Pușcaș: „Făceam parte din acea categorie de copii care avea o singură pereche de încălțăminte”

„Eu am purtat uniformă atât în școala generală, cât și în liceu. Și sincer, mă bucur din suflet că am purtat uniformă, pentru că eu făceam parte din acea categorie de copii care avea o singură pereche de încălțăminte de vară și o singură pereche de încălțăminte de iarnă. O singură geacă de iarnă,câte două, trei tricouri, patru. Ideea este că aveam foarte puține haine la acel moment. Și pentru mine ar fi fost extrem de frustrant să văd cum alți copii își permiteau foarte multe alte lucruri, alte piese vestimentare”, a mărturisit Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș: „Să nu facem școala un loc în care să dicteze fashion-ul"

Vedeta a subliniat că, în prezent, atenția acordată hainelor de brand creează o presiune psihologică inutilă asupra copiilor și adolescenților, ducând adesea la etichetare socială.

„Atenția este tot mai mare pe branduri, să scrie mare, frumos. Cumva copiii au ajuns să se eticheteze unii pe ceilalți din cauza asta. Așadar, din punctul meu de vedere, uniforma este mai mult decât binevenită. Nu cred că ar trebui să considerăm uniforma un simbol comunist. Dimpotrivă, ar trebui s-o vedem ca pe un simbol al echilibrului între copii, mai degrabă să înlăturăm pe cât posibil diferențele de statut social, diferențele de posibilități. Hai să nu facem totuși școala un loc în care să dicteze fashion-ul ”, a explicat prezentatoarea TV.

Propunerea Alinei Pușcaș pentru profesori

Din postura de părinte, Alina Pușcaș susține că obligativitatea uniformei ar elimina stresul zilnic al alegerii ținutelor și presiunea financiară de pe umerii părinților. Aceasta consideră că energia copiilor ar trebui canalizată către educație, nu către opțiunile vestimentare.

„Mai este și un stres în plus faptul că în fiecare zi trebuie să cauți să schimbi, nu o să te îmbraci în același tricou, teoretic. L-ai murdărit, îl schimbi cu altceva. Tot timpul părinții se strofoacă să fie frumos îmbrăcați, să fie asortați cât sunt mici. Când ești la adolescență, evident că vrei poate să epatezi, poate să ai un cuvânt de spus în zona fashionului și atunci iarăși este un stres și o energie pierdută pentru acest lucru, în loc să te focusezi pe cu totul alte lucruri mai importante. Aș fi preferat să cumpăr trei rânduri de piese vestimentare ce țin strict de uniformă și să nu îmi mai bat capul cu toate variantele: azi blugi, mâine pantaloni de trening, mâine rochițe, fustițe”, a adăugat ea.

Totodată, prezentatoarea a lansat propunerea ca un cod vestimentar să fie adoptat chiar și de cadrele didactice, menționând modelele din străinătate.