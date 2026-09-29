Susținătorii lui Călin Georgescu strâng bani pe TikTok ca să-i cumpere vila de 1.000.000 de euro din Toscana

Susținătorii lui Călin Georgescu strâng bani pe TikTok ca să-i cumpere vila de 1,2 milioane de euro din Toscana. Fostul candidat la alegerile prezidențiale primește oferte de donații de la pensionari și oameni săraci, după ce DIICOT i-a pus sechestru pe vila din Mogoșoaia.

Susținătorii lui Călin Georgescu au început să strângă bani pe TikTok

Călin Georgescu ar fi planificat să se mute în Italia după ridicarea controlului judiciar. Fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi căutat o vilă în Toscana, potrivit stenogramelor din dosarul de înșelăciune, citate de Euronews România. În urma acestor informații, susținătorii lui Călin Georgescu au demarat o campanie bizară pe TikTok.

Aceștia au anunțat că strâng bani pentru a-i cumpăra o vilă în Toscana, evaluată la 1,2 milioane de euro. Totul a început după ce DIICOT a pus sechestru pe locuința sa din Mogoșoaia, iar un admirator a anunțat pe TikTok că donează primii 1.000 de euro.

Românii cu pensii minime sau ajutoare sociale s-au oferit să contribuie

Campania a stârnit reacții incredibile: români cu pensii minime sau venituri reduse s-au oferit să contribuie, relatează Antena 3 CNN.

„Sunt pensionară cu pensia minimă, dar donez 20 de euro pentru Călin Georgescu, cu toată inima”, a comentat o femeie. Un alt susținător, cu pensie de boală de 1.280 de lei, a promis să doneze o parte din venitul său.

Pe TikTok, reacțiile susținătorilor au devenit virale, iar cererile pentru un cont de donații s-au înmulțit.

„Spune-mi te rog, în ce cont trebuie să donăm pentru casa Președintelui Nostru?”, a întrebat un utilizator. Alții au calculat că donații de 10 euro de la câteva milioane de oameni ar fi suficiente: „Dacă suntem câteva milioane, putem și 10 euro să donăm, e suficient!”.

Susținătorii avertizează și asupra posibilității unei fraude

Un utilizator necunoscut ar fi deschis deja un cont pentru donații , afirmând: „Am deschis un cont pentru donații în sprijinul lui Călin Georgescu. Oamenii de bine sunt rugați să mă contacteze în privat!”.

Identitatea persoanei rămâne necunoscută, iar susținătorii au avertizat asupra posibilității unei fraude: „Aveți grijă, nu s-a deschis niciun cont!”.

Val de ironii după cheta organizată de susținătorii lui Călin Georgescu

În timp ce susținătorii săi continuă să-și exprime sprijinul, restul internetului tratează situația cu ironie. „Vila din Toscana, pe deal! Și servitori!?”, a comentat cineva. Alții au glumit pe seama potențialului său mandat prezidențial: „Poate la Rahova?”.

Conform unui calcul simplu, pentru a strânge cei 1,2 milioane de euro necesari pentru vila din Toscana, ar fi nevoie ca 60.000 de pensionari să doneze câte 20 de euro fiecare. Georgescu spune că „nu e cazul”, dar pentru unii dintre susținătorii săi, cazul pare deja făcut, mai relatează sursa citată mai sus.