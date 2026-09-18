Un bărbat a muncit mai bine de patru decenii în aviație, a prins nopți, weekenduri și sărbători la serviciu și a ajuns să câștige 4.500 de euro brut pe lună. Când s-a pensionat, la aproape 61 de ani, credea că urmează perioada în care va călători și se va bucura de timpul liber. După doi ani, spune că, deși are o pensie de 2.232 de euro, își numără aproape zilnic banii și a renunțat la vacanțe și la multe dintre micile plăceri pe care și le permitea înainte, relatează Blic, parte a Grupului Ringier.

A muncit 43 de ani și la 60 de ani spune că era epuizat

Bărbatul și-a petrecut întreaga carieră în aviație. A început ca tehnician aeronautic, a lucrat inclusiv pe un portavion, iar în ultimii 15 ani de activitate a fost responsabil de o organizație care se ocupa de menținerea navigabilității unei flote. A lucrat cu aeronave ale Protecției Civile franceze, inclusiv cu avioane folosite la stingerea incendiilor. Programul nu a fost însă deloc unul obișnuit. A muncit ziua și noaptea, în weekenduri și de sărbători, iar vara existau perioade în care nu își putea lua mai mult de două săptămâni de concediu și spune că, atunci când a ajuns la 60 de ani, era complet epuizat.

În cei 43 de ani de muncă, a avut o singură perioadă lungă în care a lipsit de la serviciu, de șase luni, după un accident rutier. Așa că pensionarea i s-a părut atunci o alegere firească.

Visa la călătorii și restaurante, dar a început să-și numere banii

Bărbatul s-a pensionat astfel în iulie 2024, chiar înainte să împlinească 61 de ani. Își imagina că va avea, în sfârșit, timp pentru călătorii, restaurante și lucrurile pe care le tot amânase în anii în care serviciul îi ocupa mare parte din viață.

„Cât timp muncim, visăm și facem planuri”, spune el, explicând că pensionarea i-a schimbat rapid perspectiva asupra banilor.

Cât timp lucra, discuta cu colegii despre excursii și ieșiri. După retragere, spune că a început să vadă altfel fiecare cheltuială. La finalul carierei, salariul său ajunsese la aproximativ 4.500 de euro brut pe lună, iar pensia pe care o primește acum este de 2.232 de euro net. La prima vedere, suma poate părea mare, dar fostul tehnician spune că aproximativ 1.330 de euro dispar în fiecare lună numai pe cheltuieli fixe. Aici intră asigurarea de sănătate, asigurările pentru mașină și locuință, impozitul pe proprietate, electricitatea, apa, telefonul, comisioanele bancare și rata creditului pentru casă. Împrumutul îl va mai plăti încă aproximativ trei ani.

La acestea se adaugă 30 de euro pe lună pentru asigurarea de viață, aproximativ 300 de euro pentru mâncare și încă 100 de euro pentru combustibil. În unele luni, spune el, după toate aceste plăți îi rămân mai puțin de 300 de euro.

Ce te faci când apar cheltuieli neprevăzute

Mai există însă o cheltuială la care nu vrea să renunțe. Mama lui are 95 de ani și locuiește în Burgundia, la aproximativ 500 de kilometri distanță. El și fratele lui se ocupă de ea pe rând, iar o dată la două luni fostul tehnician pleacă la drum. În total, parcurge aproximativ 1.000 de kilometri dus-întors, iar combustibilul și taxele de drum îl costă cel puțin 200 de euro de fiecare dată.

Bugetul devine și mai greu de controlat atunci când apare câte o cheltuială neprevăzută, iar anul acesta, problemele au venit una după alta. A plătit 78 de euro pentru inspecția tehnică a mașinii, încă 350 de euro pentru service și 220 de euro pentru anvelope noi. Apoi s-a stricat centrala termică. Reparația a costat încă 680 de euro. Numai aceste patru cheltuieli au trecut de 1.300 de euro, iar banii abia îi ajung.

Anul acesta nu a mai plecat în vacanță

Francezul spune că anul acesta nu și-a mai permis nicio vacanță. Are aproximativ 6.000 de euro puși deoparte, însă nu îi consideră bani de cheltuit. Mașina sa are deja aproximativ 150.000 de kilometri, iar el se gândește că în următorii ani va trebui să o schimbe. Deocamdată amână achiziția, pentru că prețurile mașinilor sunt prea mari pentru bugetul său actual. Și banii din asigurarea de viață au deja o destinație. Nu se gândește la ei ca la un fond pentru călătorii, ci ca la bani pe care i-ar putea folosi într-o zi pentru plata unui cămin de bătrâni. Potrivit calculelor sale, o astfel de cazare de calitate în Franța poate ajunge la aproximativ 3.000 de euro pe lună sau chiar mai mult.

Partenera lui are propriile cheltuieli și un copil de care trebuie să aibă grijă, astfel că cei doi își administrează separat banii.

A ajuns să negocieze pentru a economisi chiar și 10 euro pe lună

Ceea ce îl apasă cel mai mult nu este faptul că nu își poate plăti facturile sau cumpăra mâncare. Spune că adevărata schimbare este pierderea sentimentului de libertate financiară pe care îl avea atunci când lucra. Pe lângă salariu, primea și al 13-lea salariu, plus diferite suplimente în perioadele în care munca era mai intensă, iar acum trebuie să își verifice des contul și să caute permanent locuri din care poate tăia câte ceva.

Negociază cu firmele de asigurări și cu alți furnizori pentru a economisi chiar și 10 euro pe lună. La un moment dat s-a gândit inclusiv să renunțe la asigurarea medicală suplimentară. Și-a schimbat până și obiceiurile care înainte i se păreau normale.

„Micile plăceri s-au terminat. Acum merg la cinema și vin acasă”, spune pensionarul.