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Fanii MAGA cer „lege marțială sau demisia lui Trump” înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului. Cererea care-i sperie și pe republicani

Ionela Stănilă
Ionela Stănilă
Jurnalist
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Donald Trump Foto: Profimedia
Donald Trump Foto: Profimedia
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Activiștii din tabăra MAGA îl îndeamnă pe Trump să preia controlul asupra alegerilor de la jumătatea mandatului. Chiar și propriii consilieri ai lui Trump sunt alarmați.

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Mari tensiuni

Cu puțin timp înainte de alegerile intermediare din SUA din 3 noiembrie, presiunea asupra președintelui Donald Trump este tot mai mare din partea aripii radicale a mișcării sale: un grup de avocați, activiști și personalități media de dreapta îi cer public să pună alegerile sub control federal prin declararea stării de urgență – sau, în cazuri extreme, să declare legea marțială, relatează publicația T-online.de.

Climatul politic din Statele Unite ale Americii devine tot mai tensionat pe măsură ce se apropie alegerile intermediare. În interiorul mișcării conservatoare populiste MAGA (Make America Great Again), mai multe voci radicale și foști apropiați ai fostului președinte Donald Trump au început să ceară măsuri drastice pentru a preveni o posibilă înfrângere electorală a republicanilor.

Printre propunerile intens vehiculate de aceste grupări extremiste se numără decretarea stării de urgență la nivel național sau chiar invocarea legii marțiale.

Unii dintre cei mai radicali activiști susțin că, dacă liderul republican nu este dispus să apeleze la aceste instrumente extraordinare de putere, acesta ar trebui să cedeze conducerea mișcării.

Presiunile vin pe fondul unor sondaje de opinie nefavorabile pentru candidații susținuți de linia dură a Partidului Republican.

Persoanje precum Peter Ticktin, avocat și vechi prieten de școală al lui Trump, sau comentatorul Wayne Allyn Root alimentează narativa potrivit căreia viitorul scrutin ar putea fi fraudat, reluând acuzații nefondate similare celor din trecut.

Aceștia au dezbătut public posibilitatea ca administrația sau liderii conservatori să preia controlul direct asupra desfășurării votului prin decrete speciale.

Trei scenarii posibile

Ticktin prezintă trei scenarii posibile pentru toamnă: alegeri fără probleme, pe care le consideră imposibile; o intervenție preventivă a lui Trump înainte de ziua alegerilor; sau declararea legii marțiale în jurul datei de 3 noiembrie.

„Ori lege marțială - ori demisie”, a spus Ticktin într-un interviu acordat publicației „The Atlantic”. Nu se teme de potențiale tulburări: „Forțele noastre armate sunt semnificativ mai mari decât cele ale celeilalte părți.” Nu spune însă la ce forțe armate se referă.

Moderatorul Wayne Allyn Root este la fel de vocal. Conform propriei sale relatări, Root își trimite mesajele direct către Trump prin e-mail și mesaje text - care apoi le redistribuie în mod regulat pe Truth Social.

Root solicită o „declarație de urgență de securitate națională”, despre care susține că i-ar oferi lui Trump control complet asupra procesului electoral. „Câștigăm”, a spus el la o conferință din Las Vegas, „pentru că democrații nu pot câștiga nicio alegere fără să trișeze”.

Tina Peters, fost comisar electoral din Colorado, completează trioul. Ea a fost condamnată la aproape nouă ani de închisoare în 2024 pentru manipularea mașinilor electorale — Trump și Ticktin i-au obținut grațierea de la guvernatorul democrat Jared Polis. Peters recunoaște că mulți susținători ai MAGA sunt nerăbdători: „Nu mai pot avea încredere în alegeri. Nu avem mult timp.”

Planurile au stârnit îngrijorare

Planurile avansate de facțiunile ultraconservatoare au stârnit îngrijorare și critică aprinsă din partea experților în drept constituțional, dar și a consilierilor mai moderați ai partidului.

Conform legislației americane, organizarea alegerilor cade exclusiv în responsabilitatea fiecărui stat în parte, iar un președinte sau un lider politic nu are autoritatea legală de a prelua controlul direct asupra procesului electoral sau de a trimite forțele armate la secțiile de votare.

Totodată, surse din anturajul lui Donald Trump menționează că acesta nu a confirmat intenția de a adopta o astfel de strategie extremă.

„Se pare că există o idee complet falsă printre unii aliați ai lui Trump, cum că o declarație de urgență îi permite președintelui să facă ce vrea”, spune Elizabeth Goitein de la Centrul Brennan pentru Justiție.

„Nu este un cec în alb.” De fapt, o astfel de declarație acordă acces doar la anumite puteri definite de lege prin intermediul Congresului - niciuna dintre acestea neincluzând controlul asupra alegerilor”.

Ridicarea acestor pretenții din partea aripii dure arată însă fracturile din interiorul taberei republicane și escaladarea retoricii politice de la Washington, în pragul scrutinului.

În timp ce unii candidați încearcă să se delimiteze de mesajele extremiste pentru a atrage sprijinul electoratului de centru, baza radicală continuă să ceară acțiuni drastice, amplificând incertitudinea privind acceptarea rezultatelor la finalul procesului electoral.

Ce este adevărat – și ce nu

Afirmațiile principale ale aliaților lui Trump nu rezistă examinării amănunțite:

„Alegerile din 2020 au fost furate”: Această afirmație a fost respinsă de zeci de instanțe, de propriul Departament de Justiție al lui Trump și de comisia de anchetă a Senatului condusă de republicani. Nu au fost prezentate vreodată dovezi credibile ale unei fraude electorale pe scară largă.

„Democrații au trișat deja la alegerile primare”: Ticktin face această afirmație fără nicio dovadă. Consilierii lui Trump au petrecut luni întregi încercând să găsească dovezi ale fraudei electorale – fără succes. Nici documentele electorale confiscate din Georgia, nici mașinile de vot din Puerto Rico nu au oferit vreun indiciu al unei fraude sistematice.

„Declararea unei urgențe naționale îi oferă lui Trump controlul asupra alegerilor”: Greșit din punct de vedere constituțional, după cum explică în unanimitate Goitein și alți experți.

Democrații ar putea obține o victorie zdrobitoare la alegerile intermediare din noiembrie din SUA. Acest lucru nu va conta prea mult în ceea ce privește limitarea puterii lui Trump, dar momentul va începe să contureze peisajul politic de după terminarea mandatului său.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) Donald Trump
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