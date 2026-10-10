Prim-ministrul britanic Andy Burnham i-a transmis sâmbătă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că îi oferă „toată solidaritatea” după ce acesta din urmă s-a opus suspendării unor sancțiuni impuse de SUA împotriva Rusiei, iar Donald Trump i-a replicat că ar trebui să cedez locul altui președinte, relatează AFP.

În timpul conversației cu Zelenski, Burnham a recunoscut că „ultimele 24 de ore au fost dificile pentru Ucraina” și și-a reafirmat „toată solidaritatea” cu președintele ucrainean, potrivit unui comunicat emis de biroul prim-ministrului britanic.

La rândul lui, Zelenski a declarat că Londra și Kievul pregătesc o întâlnire la cel mai înalt nivel și își coordonează „pașii comuni potriviți”.

În afară de Burnham, Zelenski a fost sunat sâmbătă de președintele francez Emmanuel Macron, care și-a exprimat „solidaritatea” Franței în urma bombardamentelor efectuate sâmbătă de ruși asupra Kievului și Zaporijjie.

Douăzeci de oameni, printre care trei copii, au fost uciși de ruși în propriile case la o zi după ce Trump a anunțat un acord pentru suspendarea unor sancțiuni impuse Rusiei în vederea permiterii exporturilor de motorină pe piața americană și cea globală.

Volodimir Zelenski a condamnat „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”, iar Donald Trump a răspuns că este timpul ca Ucraina să „aibă un nou președinte” și a criticat atacurile aeriene asupra rafinăriilor din Rusia.

Într-o primă reacție de la Kiev, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha a declarat că Volodimir Zelenski „se bucură de sprijinul poporului ucrainean” și „merită să fie susținut”.