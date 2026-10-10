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Prim-ministrul britanic Andy Burnham i-a transmis sâmbătă președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că îi oferă „toată solidaritatea” după ce acesta din urmă s-a opus suspendării unor sancțiuni impuse de SUA împotriva Rusiei, iar Donald Trump i-a replicat că ar trebui să cedez locul altui președinte, relatează AFP.
În timpul conversației cu Zelenski, Burnham a recunoscut că „ultimele 24 de ore au fost dificile pentru Ucraina” și și-a reafirmat „toată solidaritatea” cu președintele ucrainean, potrivit unui comunicat emis de biroul prim-ministrului britanic.
La rândul lui, Zelenski a declarat că Londra și Kievul pregătesc o întâlnire la cel mai înalt nivel și își coordonează „pașii comuni potriviți”.
În afară de Burnham, Zelenski a fost sunat sâmbătă de președintele francez Emmanuel Macron, care și-a exprimat „solidaritatea” Franței în urma bombardamentelor efectuate sâmbătă de ruși asupra Kievului și Zaporijjie.
Douăzeci de oameni, printre care trei copii, au fost uciși de ruși în propriile case la o zi după ce Trump a anunțat un acord pentru suspendarea unor sancțiuni impuse Rusiei în vederea permiterii exporturilor de motorină pe piața americană și cea globală.
Volodimir Zelenski a condamnat „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”, iar Donald Trump a răspuns că este timpul ca Ucraina să „aibă un nou președinte” și a criticat atacurile aeriene asupra rafinăriilor din Rusia.
Într-o primă reacție de la Kiev, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha a declarat că Volodimir Zelenski „se bucură de sprijinul poporului ucrainean” și „merită să fie susținut”.
„Se bucură de sprijinul poporului ucrainean, iar acesta are dreptul să decidă. Declarațiile venite din străinătate confirmă doar că își face bine treaba. Merită să fie susținut”, a transmis șeful diplomației ucrainene.