O femeie din Michigan a avut parte de o surpriză de proporții după o vizită obișnuită la supermarket. În timp ce făcea cumpărături, femeia de 61 de ani din Van Buren County, SUA, a cumpărat un bilet de loterie „Bonus Multiplier” care i-a schimbat viața, relatează People.

Femeia a răzuit biletul a doua zi

„Am cumpărat un bilet Bonus Multiplier în timp ce eram la Meijer pentru cumpărături, l-am pus pe masă când am ajuns acasă și am uitat complet de el până a doua zi”, a declarat femeia, care a dorit să rămână anonimă.

„L-am văzut pe masă după-amiaza următoare și m-am așezat să-l răzuiesc. Când am văzut cât am câștigat, am început să țip”.

Reacția ei a fost rapidă: „I-am spus soțului meu că trebuie să mergem în oraș să verificăm biletul, pentru că arăta că am câștigat 1 milion de dolari! Amândurora nu ne venea să credem. Nu realizez ce s-a întâmplat până nu văd banii în contul bancar”, a adăugat ea.

Suma câștigată după ce a mers la sediul Loteriei din Michigan

Femeia a mers recent la sediul Loteriei din Michigan pentru a-și revendica premiul. Ea a ales să primească suma integrală sub formă de plată unică, ceea ce i-a adus aproximativ 693.000 de dolari, conform oficialilor loteriei.

Câștigătoarea a dezvăluit că intenționează să folosească banii pentru renovarea casei și pentru a deschide conturi de economii pentru nepoții săi. Loteria Michigan a precizat că, de la lansarea jocului Bonus Multiplier în august, jucătorii au câștigat peste 7 milioane de dolari.