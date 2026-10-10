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O femeie din Michigan a avut parte de o surpriză de proporții după o vizită obișnuită la supermarket. În timp ce făcea cumpărături, femeia de 61 de ani din Van Buren County, SUA, a cumpărat un bilet de loterie „Bonus Multiplier” care i-a schimbat viața, relatează People.
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„Am cumpărat un bilet Bonus Multiplier în timp ce eram la Meijer pentru cumpărături, l-am pus pe masă când am ajuns acasă și am uitat complet de el până a doua zi”, a declarat femeia, care a dorit să rămână anonimă.
„L-am văzut pe masă după-amiaza următoare și m-am așezat să-l răzuiesc. Când am văzut cât am câștigat, am început să țip”.
Reacția ei a fost rapidă: „I-am spus soțului meu că trebuie să mergem în oraș să verificăm biletul, pentru că arăta că am câștigat 1 milion de dolari! Amândurora nu ne venea să credem. Nu realizez ce s-a întâmplat până nu văd banii în contul bancar”, a adăugat ea.
Femeia a mers recent la sediul Loteriei din Michigan pentru a-și revendica premiul. Ea a ales să primească suma integrală sub formă de plată unică, ceea ce i-a adus aproximativ 693.000 de dolari, conform oficialilor loteriei.
Câștigătoarea a dezvăluit că intenționează să folosească banii pentru renovarea casei și pentru a deschide conturi de economii pentru nepoții săi. Loteria Michigan a precizat că, de la lansarea jocului Bonus Multiplier în august, jucătorii au câștigat peste 7 milioane de dolari.
Tot în SUA, o femeie de 69 de ani din Michigan a câștigat un jackpot de 1,2 milioane de dolari pe 11 martie, ghicind toate cele 6 numere la Lotto 47 cu un bilet de 1 dolar. Pensionara, care a cerut să rămână anonimă, a jucat de zeci de ani aceleași numere ani la rând.