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A cumpărat un bilet la loto în timp ce își făcea cumpărăturile, apoi a uitat de el. A doua zi, a avut parte de o surpriză: „Nu realizez ce s-a întâmplat”

Alexandra Bercea
Alexandra Bercea
Jurnalist
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Un pix pe un bilet la loto. În fundal se văd mai multe bancnote
Sursa foto: Shutterstock
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O femeie din Michigan a avut parte de o surpriză de proporții după o vizită obișnuită la supermarket. În timp ce făcea cumpărături, femeia de 61 de ani din Van Buren County, SUA, a cumpărat un bilet de loterie „Bonus Multiplier” care i-a schimbat viața, relatează People.

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Femeia a răzuit biletul a doua zi

„Am cumpărat un bilet Bonus Multiplier în timp ce eram la Meijer pentru cumpărături, l-am pus pe masă când am ajuns acasă și am uitat complet de el până a doua zi”, a declarat femeia, care a dorit să rămână anonimă.

„L-am văzut pe masă după-amiaza următoare și m-am așezat să-l răzuiesc. Când am văzut cât am câștigat, am început să țip”.

Reacția ei a fost rapidă: „I-am spus soțului meu că trebuie să mergem în oraș să verificăm biletul, pentru că arăta că am câștigat 1 milion de dolari! Amândurora nu ne venea să credem. Nu realizez ce s-a întâmplat până nu văd banii în contul bancar”, a adăugat ea.

Suma câștigată după ce a mers la sediul Loteriei din Michigan

Femeia a mers recent la sediul Loteriei din Michigan pentru a-și revendica premiul. Ea a ales să primească suma integrală sub formă de plată unică, ceea ce i-a adus aproximativ 693.000 de dolari, conform oficialilor loteriei.

Câștigătoarea a dezvăluit că intenționează să folosească banii pentru renovarea casei și pentru a deschide conturi de economii pentru nepoții săi. Loteria Michigan a precizat că, de la lansarea jocului Bonus Multiplier în august, jucătorii au câștigat peste 7 milioane de dolari.

Tot în SUA, o femeie de 69 de ani din Michigan a câștigat un jackpot de 1,2 milioane de dolari pe 11 martie, ghicind toate cele 6 numere la Lotto 47 cu un bilet de 1 dolar. Pensionara, care a cerut să rămână anonimă, a jucat de zeci de ani aceleași numere ani la rând.

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Tags: Loto SUA (Statele Unite ale Americii)
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