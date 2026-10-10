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Pământul se află în calea unei furtuni geomagnetice provocate de erupții solare succesive. Centrul de Prognoză a Vremii Spațiale din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA) a emis o alertă de nivel G2 (moderat), avertizând asupra posibilelor perturbări la nivelul rețelelor de comunicații, ale sistemelor de navigare prin satelit și ale infrastructurii energetice.
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Fenomenul își are originea în două explozii solare majore, cunoscute sub numele de ejecții de masă coronală (CME), care au fost eliberate de Soare la un interval scurt. Potrivit specialiștilor, cea de-a doua ejecție s-a deplasat cu o viteză superioară, ceea ce a dus la o fuziune a norilor de plasmă și particule încărcate electric înainte de a ajunge în atmosfera terestră.
Atunci când acești nori de plasmă interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, pot declanșa fluctuații temporare în funcționarea tehnologiilor de zi cu zi:
Un efect secundar spectaculos al acestor furtuni geomagnetice îl reprezintă intensificarea aurorelor boreale. Particulele încărcate electric interacționează cu gazele din atmosfera superioară, creează lumini colorate pe cerul nopții și fac ca Aurora Boreală să devină vizibilă la latitudini mult mai joase decât în mod obișnuit, notează publicația India Today.
Experții subliniază că evenimentul actual este de intensitate moderată și nu reprezintă un pericol direct pentru populație sau pentru infrastructura terestră critică. Cu toate acestea, monitorizarea continuă a Soarelui rămâne esențială, având în vedere că se află într-o perioadă de activitate intensă în cadrul ciclului său solar.