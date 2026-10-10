Pământul se află în calea unei furtuni geomagnetice provocate de erupții solare succesive. Centrul de Prognoză a Vremii Spațiale din cadrul Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA) a emis o alertă de nivel G2 (moderat), avertizând asupra posibilelor perturbări la nivelul rețelelor de comunicații, ale sistemelor de navigare prin satelit și ale infrastructurii energetice.

Fenomenul își are originea în două explozii solare majore, cunoscute sub numele de ejecții de masă coronală (CME), care au fost eliberate de Soare la un interval scurt. Potrivit specialiștilor, cea de-a doua ejecție s-a deplasat cu o viteză superioară, ceea ce a dus la o fuziune a norilor de plasmă și particule încărcate electric înainte de a ajunge în atmosfera terestră.

Cum ne pot afecta perturbările geomagnetice

Atunci când acești nori de plasmă interacționează cu câmpul magnetic al Pământului, pot declanșa fluctuații temporare în funcționarea tehnologiilor de zi cu zi:

Semnale radio și GPS: Comparațiile și analizele din timpul furtunilor solare anterioare arată că undele radio de înaltă frecvență pot suferi degradări sau întreruperi temporare, afectând în special aviația și comunicațiile maritime. De asemenea, precizia poziționării prin satelit poate fi diminuată pe durata fenomenului. Rețele energetice: La latitudini înalte, liniile de înaltă tensiune pot înregistra fluctuații de voltaj. Operatorii de rețea sunt pregătiți să ajusteze sarcina pentru a preveni avarierea echipamentelor majore. Sateliții din orbită: Sateliții existenți pe orbita joasă a Pământului pot întâmpina o rezistență atmosferică crescută, necesitând ajustări de orbită din partea centrelor de comandă pentru a menține traiectoriile optime.

Spectacol pe cer: Unde pot apărea aurorele boreale

Un efect secundar spectaculos al acestor furtuni geomagnetice îl reprezintă intensificarea aurorelor boreale. Particulele încărcate electric interacționează cu gazele din atmosfera superioară, creează lumini colorate pe cerul nopții și fac ca Aurora Boreală să devină vizibilă la latitudini mult mai joase decât în mod obișnuit, notează publicația India Today.