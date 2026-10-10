Un ceas îți poate atrage atenția într-o fotografie, dar abia când îl pui la mână descoperi dacă este pentru tine. Pe 11 octombrie, WARO aduce la București 37 de branduri și ocazia rară de a proba ceasuri greu de găsit în magazinele din România, de a întâlni oamenii din spatele lor și de a descoperi poveștile care le-au dat viață.

Ce este WARO și pentru cine este acest târg

WARO, prescurtarea de la Watching Romania, este un târg dedicat ceasurilor, cu accent pe branduri independente și microbranduri: companii mici, ale căror creații ajung adesea la public prin internet. Pentru cine a salvat fotografii cu un ceas sau a urmărit prezentări întrebându-se „oare cum mi-ar sta?”, întâlnirea cu el poate fi momentul cel mai așteptat al zilei. Îl poți ține în mână, proba, fotografia și, la majoritatea expozanților, cumpăra.

Farmecul vine și din apropierea de cei care creează aceste obiecte. Poți discuta despre alegerea unui cadran, despre un detaliu al carcasei sau despre ideea de la care a pornit un brand. Un ceas descoperit pe un ecran capătă astfel o voce și o poveste, spusă chiar de omul care a lucrat la el.

În spatele evenimentului sunt Vlad Miron și Matei Rădulescu. „O celebrare a timpului, creată de pasionați de ceasuri de-o viață”, descriu organizatorii proiectul pe site-ul oficial WARO. Experiența este deschisă tuturor: colecționarilor cu zeci de ani de pasiune, celor aflați în căutarea primului ceas și oamenilor care sunt pur și simplu curioși.

Unde are loc și cum îți rezervi biletul gratuit

Prima ediție WARO are loc duminică, 11 octombrie 2026, între orele 10:00 și 18:00, la Novotel Bucharest City Centre, pe Calea Victoriei nr. 37B, în București. Evenimentul este prezentat de organizatori drept primul târg independent de ceasuri din România.

Intrarea este gratuită, iar biletul se rezervă prin waro.ro, din secțiunea dedicată înscrierii. Tot acolo găsești informațiile despre eveniment și actualizările organizatorilor.

Ce branduri și activități te așteaptă la WARO?

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WARO reunește în total 37 de expozanți, de la branduri independente precum Nivada Grenchen, Squale, ZRC și Benrus, la microbranduri precum Venezianico, Isotope, Naga și Vario, dar și proiecte cu rădăcini românești, precum Peren, Danubius, Meridiano și OR3X. Acestea sunt doar câteva dintre numele prezente. Pentru pasionați, atracția este să le descopere în același loc, să probeze și să compare ceasuri pe care le-au urmărit până acum mai ales online.

Programul include două prezentări de branduri noi (Ora Exactă și Marinete) și panel talks, cu discuții despre ceasuri, industrie și comunitatea de pasionați. Vor fi prezente și inițiative dedicate curelelor, uneltelor de ceasornicărie și cursurilor, astfel încât vizitatorii să poată descoperi inclusiv munca din spatele unui ceas.