Amenzi de 440 de euro pentru 106 de șoferi prinși cu telefonul la volan. Polițiștii i-au urmărit dintr-un autocar, în Olanda

Poliția olandeză a lansat o amplă acțiune de control pe autostrăzile A1, A50 și A28, folosind un autocar pentru a identifica șoferii care folosesc telefonul mobil la volan. Operațiunea a dus la peste 100 de amenzi și la reținerea a patru permise de conducere pentru viteză excesivă.

Autocarul le-a oferit agenților o perspectivă înaltă asupra traficului

Autocarul le-a permis polițiștilor să observe cu ușurință șoferii autoturismelor, dar și pe cei ai camioanelor. Atunci când remarcau o abatere, transmiteau numărul de înmatriculare colegilor de pe teren, care opreau vehiculul imediat, relatează publicația olandeză Ad.nl.

Aceștia au subliniat că metoda este eficientă, deoarece șoferii nu doar că primesc o amendă, ci sunt și confruntați pe loc față de comportamentul lor periculos.

În cadrul acțiunii, 106 șoferi au fost sancționați pentru utilizarea telefonului mobil la volan, astfel că au primit o amendă de 440 de euro.

Patru șoferi au rămas fără permis pentru viteză excesivă

Pe lângă utilizarea telefonului la volan, polițiștii au monitorizat și respectarea limitelor de viteză. Patru șoferi au rămas fără permis după ce au fost prinși conducând cu viteze mult peste limita legală. Unul dintre aceștia a fost înregistrat conducând cu 182 km/h pe un tronson unde limita era de 100 km/h.

Un alt șofer a fost surprins schimbând banda cu viteză mare și fără a semnaliza, în timp ce viteza sa era de 178 km/h.

Reacții mixte din partea șoferilor

Reacțiile șoferilor prinși au fost diverse. În timp ce unii și-au recunoscut greșelile, alții au reacționat cu furie sau negare.

Un conducător auto a întrebat direct cât îl va costa amenda, iar răspunsul polițistului: „o sumă comparabilă cu un weekend de vacanță”, nu a reușit să-l calmeze, notează Ad.nl.