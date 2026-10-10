Andreea Popescu, adevărul despre infidelitatea față de fostul soț. „Nu s-ar fi întâmplat dacă eu eram bine în căsnicie”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu câteva luni, iar vedeta a fost acuzată că și-a înșelat soțul cu Dan Alexa. După o perioadă în care nu a dat declarații, deși a fost dur criticată, fosta dansatoare a Deliei a recunoscut că și-a trădat partenerul. Acum, ea face noi declarații despre perioada dificilă din viața ei.

Invitată în emisiunea lui Adiță Voicu, aceasta a vorbit deschis despre greșelile din trecut și despre relația cu Dan Alexa.

Fosta soție a dansatorului a recunoscut că a existat o formă de trădare în relația sa, însă consideră că termenul nu trebuie asociat exclusiv infidelității fizice.

„Sunt o trădătoare. Ăsta e titlul de ziar, Doamne. Da, am trădat, dar trădarea poate să fie de mai multe feluri: poate fi o trădare fizică, emoțională sau poate fi o trădare atunci când îți neglijezi partenerul. Trădarea căsniciei, trădarea promisiunilor care s-au făcut de-a lungul anilor, pe care nu reușim să ni le ținem, din păcate. Această neglijență vine din partea amândurora.

Pur și simplu nimic gândit. S-a întâmplat dintr-o prietenie să ajungem într-un punct. Mă refer în partea cealaltă. Și s-a întâmplat. A fost o chestie pe care nimeni, nici eu, nici din cealaltă parte nu și-a dorit lucrul acesta.

Pur și simplu s-a întâmplat. Nu s-ar fi întâmplat în veci lucrul ăsta dacă eu eram bine în căsnicie, dacă nu era spațiu, la mine era foarte mult spațiu” , a dezvăluit Andreea Popescu în podcast.

Vedeta a ținut să precizeze că este mândră de numele pe care îl poartă, de la fostul soț și știe că va rămâne legat de acesta pentru toată viața, pentru că au împreună trei copii.