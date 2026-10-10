Un bărbat care a cumpărat o geantă din catifea portocalie de la un magazin de tip second-hand pentru doar 1,50 dolari a descoperit, ani mai târziu, că achiziția sa modestă era, de fapt, o piesă evaluată la aproximativ 35.000 de dolari. Povestea sa a fost prezentată în cadrul unei ediții a emisiunii „Antiques Roadshow”, relatează Times of India.

O comoară ascunsă într-un magazin second-hand

Bărbatul, care a preferat să rămână anonim, a declarat că a achiziționat geanta în 2018 sau 2019 pur și simplu datorită aspectului său atrăgător.

„Mi s-a părut frumoasă”, a explicat el specialistului în bijuterii Katherine Van Dell în timpul emisiunii. Nu avea niciun indiciu că achiziția de 1,50 dolari ar putea valora mii de dolari.

Totuși, Van Dell și-a dat repede seama că plicul era departe de a fi o descoperire obișnuită. L-a descris drept un „plic Art Deco absolut sublim” și a început să examineze decorațiunile de pe clapetă. La o privire mai atentă, ceea ce părea un simplu design ornamental era, de fapt, realizat din materiale prețioase care aminteau de cele utilizate în bijuteriile fine din perioada Art Deco.

Specialista a remarcat că decorațiunea de pe clapetă era compusă din rubine, smaralde, safire și diamante tăiate.

Numele Cartier, descoperit în interior

Îndoielile au fost înlăturate în momentul în care Van Dell a deschis plicul și a descoperit inscripția „Cartier” imprimată cu auriu pe căptușeală. Ea a concluzionat că piesa a fost cel mai probabil realizată de Cartier France în anii 1920. Construcția de platină, designul specific și utilizarea pietrelor prețioase de mare valoare au transformat plicul într-un obiect de colecție extrem de valoros.

Înainte de evaluare, cumpărătorul spera ca plicul să valoreze între 2.000 și 3.000 de dolari, ceea ce ar fi fost deja o sumă impresionantă raportat la prețul de achiziție. Totuși, Katherine Van Dell l-a surprins cu o estimare mult mai mare.

Aceasta a precizat că, la nivelul unei licitații, astăzi valorează aproximativ 35.000 de dolari.

„Se pare că această descoperire a fost făcută de persoana potrivită”

Bărbatul a fost vizibil emoționat de această evaluare, iar reacția sa a impresionat și publicul emisiunii. Potrivit Times of India, un spectator a scris online.

„I-au dat lacrimile când a realizat că 35.000 de dolari îi pot schimba viața. Uimitor”.

Altă persoană a adăugat: „Se pare că această descoperire a fost făcută de persoana potrivită”.