Orașul european ales de familiile din România pentru vacanța de toamnă. Biletele de avion, cu 15% mai scumpe în 2026

Finalul lunii octombrie aduce prima vacanță a anului școlar și primul prilej pentru familiile din România de a plănui o călătorie alături de copii. Părinții își organizează din timp plecările, aleg sejururi scurte de tip city-break și analizează atent ofertele companiilor aeriene, în condițiile în care costurile de transport au continuat să crească. Datele transmise de platforma de rezervări Vola.ro arată că 20% dintre rezervările înregistrate pentru această perioadă sunt realizate de familii cu copii.

În intervalul 22-31 octombrie 2026, Parisul ocupă prima poziție în opțiunile finale de călătorie ale familiilor, păstrându-și același statut pe care l-a avut și în toamna anului 2024. Cu toate acestea, când vine vorba despre volumul total de căutări, Italia rămâne destinația preferată a românilor.

Roma se situează pe primul loc în preferințele de căutare, cu o pondere de 8,4%, fiind urmată îndeaproape de Milano, cu 8%, în timp ce capitala Franței cumulează 6,8% din căutări.

Atracția pentru Peninsula Italică reprezintă o tendință constantă în alegerile turiștilor români. În anii 2024 și 2025, Italia a adunat câte 29% din totalul călătoriilor realizate de familii în vacanța de toamnă. Poziția a doua a revenit Spaniei, care a înregistrat între 14% și 17% din opțiuni.

Bugetul alocat transportului rămâne principalul factor de decizie pentru părinți. Pentru vacanța din acest an, tarifele biletelor de avion sunt cu aproximativ 15% mai ridicate comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Prin comparație, în toamna anului trecut, jumătate dintre familiile care au rezervat bilete prin agenție au achitat mai puțin de 171 de euro de persoană pentru un zbor dus-întors, sumă ce a inclus taxele și serviciile suplimentare. La cheltuielile de bază se adaugă frecvent și costul bagajului de cală, opțiune selectată de una din patru familii.

Comportamentul de consum arată că părinții sunt mult mai prevăzători decât ceilalți călători. Jumătate dintre familii cumpără biletele de avion cu cel puțin cinci săptămâni înainte de decolare, în medie cu zece zile mai devreme decât turiștii fără copii, și doar una din cinci familii lasă rezervarea pentru ultimele două săptămâni.

Sejururile sunt gândite pentru perioade scurte, de patru sau cinci zile, iar marea majoritate a rezervărilor sunt făcute pentru grupuri de trei sau patru persoane.

Alegerea zilei de plecare joacă un rol decisiv în prețul final plătit pe vacanță. Prima sâmbătă a vacanței școlare concentrează cel mai mare volum de plecări. În schimb, analizele din ultimii doi ani arată că duminica a reprezentat cea mai costisitoare zi pentru a zbura.