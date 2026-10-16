Facem curat ca să ne bucurăm de casă. Atunci de ce, după ce terminăm, ne purtăm ca niște musafiri în propria casă?

Există un moment după ce termini curățenia în care parcă nu mai vrei să atingi nimic. Tocmai ai aspirat covorul, ai șters bucătăria și totul e, în sfârșit, la locul lui.

Și atunci începe negocierea: mai bine gătim puțin mai târziu, să nu murdărim iar aragazul. Poate nu mâncăm pe canapea. Iar prima firimitură care ajunge pe podea pare mult mai gravă decât era cu o oră înainte.

Pentru câteva ore, ajungem să ne purtăm în propria casă ca niște musafiri. Deși facem curat tocmai ca să ne fie mai bine acasă, nu ca să ne fie teamă să mai trăim în ea.

O casă nu rămâne niciodată impecabilă

Și nici nu are cum. La câteva ore după ce ai făcut curat apar din nou firimituri sub masă, păr pe covor sau urme pe hol. Nu înseamnă că trebuie să o iei de fiecare dată de la capăt.

Aici își găsește locul DREAME V30 Essential: un aspirator vertical pe care îl poți folosi pentru cele câteva minute în care vrei doar să faci puțină ordine, dar suficient de puternic și versatil încât să continui să aspiri prin toată casa dacă tot te-ai apucat.

Foto: Dreame

Cu o putere de aspirare de 330 AW, V30 Essential se descurcă atât pe podele dure, cât și pe covoare. Peria OmniX™ 2.0 permite trecerea de la o suprafață la alta, iar dacă ai păr lung sau animale în casă, sistemul TangleCut™ rezolvă una dintre părțile mai puțin plăcute ale aspiratului: taie firele de păr care se înfășoară în jurul rolei, ca să nu trebuiască să le scoți apoi manual.

Mai sunt și locurile pe care uneori alegi să le lași pentru data viitoare. Praful de sub canapea, de exemplu. Tubul pliabil la 90° te ajută să ajungi sub pat sau canapea fără să muți mobilierul, iar CelesTect™ scoate în evidență praful fin pe care altfel s-ar putea să nici nu-l observi.

V30 Essential vine și cu accesorii interschimbabile, inclusiv o mini-perie motorizată, pentru momentele în care curățenia nu se oprește la podea.

90 de minute de autonomie nu înseamnă că trebuie să aspiri 90 de minute

Probabil că nimeni nu își dorește să transforme autonomia unui aspirator într-o provocare personală. Cele până la 90 de minute de funcționare, în funcție de modul de aspirare și de accesoriul utilizat, îți oferă flexibilitatea de a face curățenie în mai multe reprize, fără să te gândești după fiecare utilizare dacă aspiratorul trebuie pus la încărcat.

V30 Essential folosește și un sistem de filtrare în cinci etape, care contribuie la reținerea particulelor fine aspirate.

Foto: Dreame

Până la urmă, asta face diferența între un aspirator pe care îl păstrezi pentru câteva firimituri și unul pe care te poți baza pentru toată casa: să fie la fel de simplu să-l folosești pentru cinci minute cum este să continui cu el atunci când cinci minute se transformă în jumătate de oră.

Casa e făcută să fie locuită

O să mai gătim după ce am curățat bucătăria. O să mai mâncăm pe canapea. O să intre cineva cu pantofii pe hol și, inevitabil, o să mai ajungă firimituri pe podea.

Și e în regulă. Până la urmă, pentru asta facem curat: ca să ne bucurăm de casă, nu ca să avem grijă să nu o mai murdărim.

DREAME V30 Essential este disponibil în România prin intermediul principalilor retaileri și parteneri autorizați: https://bit.ly/4rTvGsi