Anca Țurcașiu a făcut primul pas în relația cu Călin Șerban: „A fost șocat!” Unde vor sărbători 3 ani de când sunt împreună

Anca Țurcașiu și partenerul ei de viață, Călin Șerban, au oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea, vorbind deschis despre povestea lor de dragoste. Cei doi vor sărbători 3 ani de relație într-o vacanță exotică.

Deși au fost amici timp de mulți ani, legătura dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban s-a transformat într-o relație profundă, marcată de un moment pe care artista îl descrie drept o intervenție divină.

Cei doi au fost prezenți, joi seară, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin la Palatul Parlamentului, unde artista a fost onorată să înmâneze trofeul galei părintelui Necula.

Semnul divin primit de Anca Țurcașiu

Relația dintre Anca Țurcașiu și Călin Șerban a început oficial la 1 ianuarie 2024, iar cei doi și-au programat deja o vacanță exotică unde vor sărbători trei ani de când sunt de nedespărțit.

Libertatea: Povestește-mi despre o situație din viața ta în care ți-ai dat seama că, într-adevăr, nu există nu se poate.

Anca Țurcașiu: „Nu există nu se poate” îmi spun în fiecare zi, pentru orice îmi doresc să îndeplinesc. Pentru că eu sunt născută în zodia Taurului și sunt extrem de ambițioasă și mă simt puternică cu ajutorul lui Dumnezeu. Mă leg foarte mult de El și știu că nu există nu se poate, pentru că am depășit niște situații foarte grele și mi-am dat seama că pot orice.

Libertatea: Ai avut vreun semn înainte să înceapă povestea pe care o trăiești alături de Călin?

Anca Țurcașiu: (îl cheamă pe partenerul ei) Călin, vino puțin! M-a întrebat dacă am avut un semn când am început să ne trăim povestea de dragoste. Da, am avut un semn. A fost un semn foarte puternic și tot de acolo, de undeva de Sus. Un semn prin care cineva mi-a spus, o voce: du-te în brațele lui.

Anca Țurcașiu: „Nu se aștepta și a fost șocat”

Călin Șerban: O chemare!

Anca Țurcașiu: Jur! Chiar așa a fost.

Libertatea: Ai făcut primul pas?

Anca Țurcașiu: Nu, eu am făcut primul pas. El nu se aștepta și a fost șocat.

Călin Șerban: Și de atunci tot primul pas îl face încontinuu.

Libertatea: A fost vorba despre un dans?

Anca Țurcașiu: A fost o întâlnire, practic.

Călin Șerban: Ne-am întâlnit amical. Ne-am plimbat prin oraș vreo 2-3 ore, am fost spre cetate. I-am oferit brațul și după ce m-a luat de braț, mi-a atins mâna, atunci s-a făcut instant conexiunea.

Libertatea: Câți ani ați împlinit în această etapă frumoasă pe care o trăiți?

Anca Țurcașiu: 2024, 1 ianuarie. Adică avem 2 ani și 10 luni.

Anca Țurcașiu și iubitul vor aniversa 3 ani de relație în Asia

Libertatea: Urmează o escapadă exotică.

Anca Țurcașiu: Da, normal. Cea de-a treia, de două luni de zile. Plecăm în Sri Lanka și vrem să facem și India. Pentru că sunt două țări pe care noi nu le-am explorat până acum, nici eu, nici Călin. Și vrem să mergem acolo.

Călin Șerban: Plecăm în ianuarie, stăm ianuarie-februarie, în principiu toată iarna.

Libertatea: Cum vă organizați cu aceste plecări de lungă durată, cazări?

Anca Țurcașiu: Eu am devenit specialistă în pregătirea acestor călătorii.

Călin Șerban: Avem un istoric foarte bogat.

Anca Țurcașiu: Și mă descurc foarte bine. Acum avem și un prieten foarte bun, pe ChatGPT.