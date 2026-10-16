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Adio subvenții pentru Dacia Logan, Sandero, Jogger și Striker Guvernul Niculescu și Comisia Europeană vor exclude Marocul și Turcia de la programul Rabla

Daniel Ionașcu
Daniel Ionașcu
Senior Reporter
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Dacia Sandero albastră
Dacia Sandero este cel mai vândut model în Europa, dar se produce exclusiv în Maroc Foto: Shutterstock
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Modelele Dacia Logan, Sandero, Jogger, Striker și generația actuală de Spring nu se vor mai califica la programul Rabla începând cu anul viitor, după ce guvernul va limita accesul doar pentru vehiculele produse în Uniunea Europeană.

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„Pentru industria auto, aflată în tranziția spre mobilitatea electrică, derulăm programul Rabla în 2027–2030 doar pentru vehicule fabricate în UE, cu calendar anunțat în primul trimestru al fiecărui an, relansăm achizițiile publice de mijloace de transport, susținem interesele industriei în forurile UE și asigurăm accesul la schemele pentru industriile energointensive”, se arată în programul de guvernare al guvernului condus de Luca Niculescu.

Acesta este așteptat să treacă de votul Parlamentului marți, 20 octombrie.

Dacia, tot mai puțin românească

Reamintim, Dacia a mutat producția modelelor Logan, Sandero și Jogger în Maroc, în vreme ce viitorul Striker se va face în Turcia.

De asemenea, generația actuală a Daciei Spring se face în China, iar cea viitoare va fi produsă în Slovenia, care face parte din Uniunea Europeană.

La Mioveni se mai produc doar SUV-urile Bigster și Duster.

Decizia vine în contextul în care oficialii Renault și Dacia au criticat în dese rânduri autoritățile de la București, atât în privința taxei pe cifra de afaceri, cât și a prețului mare al energiei.

Francois Provost, șeful Renault, s-a dezlănțuit recent, acuzând că prin programul Rabla sunt cumpărate mașini chinezești, dar acestea sunt importate, nu produse în Uniunea Europeană.

Recent, Dacia a anunțat oprirea temporară a producției la Mioveni, dar și un nou program de plecări voluntare.

Mai mult, oficialii Dacia au avertizat că producția viitoarei generații Duster în România este în pericol.

Scandalul din acest an

Ministerul Mediului a încercat în acest an să blocheze mărcile chinezești de la accesarea Programului Rabla, dar proiectul inițial lăsa în continuare acces pentru mașinile produse în Maroc, Turcia și Marea Britanie.

În Maroc produc Renault și Stellantis, în vreme ce în Turcia au fabrici Ford, Stellantis, Hyundai și Toyota.

În Marea Britanie au fabrici Jaguar Land Rover, Nissan, Stellantis (Vauxhall), BMW (Mini), dar și o serie de producători de nișă, precum Aston Martin, Lotus sau Morgan, unii de lux ca Bentley - deținut de Volkswagen și Rolls Royce – deținut de BMW și camioanele Leyland - marcă deținută de grupul american Paccar.

Problema era că, pe lângă chinezi, proiectul bloca și importurile din Japonia și Coreea de Sud, cu care Uniunea Europeană are tratate de liber schimb, cât și pe cele cu SUA – cu care a semnat recent un acord, după cum a scris Libertatea din vară.

Astfel, rămâneau pe dinafară producători precum Mazda, Honda, Subaru sau KGM.

Importatorii s-au revoltat, iar Ministerul Mediului a reluat Programul Rabla în forma de anul trecut, astfel că au participat atât aceștia, cât și mărcile chineze.

Și UE lasă pe dinafară Marocul și Turcia

Mai mult, Franța și Germania s-au pus de acord ca viitoarea legislație „Made în EU” să includă doar statele Uniunii Europene, plus Marea Britanie, lăsând astfel pe dinafară Marocul și Turcia.

Potrivit Reuters, cele două state sunt pe punctul de a ajunge la un acord privind autovehiculele, care ar reduce obiectivele UE privind emisiile de CO₂ pentru 2035 și care ar deschide calea pentru ca Marea Britanie să fie tratată ca un partener de încredere în conformitate cu regulile UE „Made in EU”.

Comisia Europeană a propus anterior ca emisiile de dioxid de carbon generate de autovehicule să scadă cu 90% față de nivelurile din 2021 până în 2035, dar a precizat că producătorii auto vor trebui să acopere diferența până la 100% prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon și a combustibililor alternativi.

Conform planului franco-german, obiectivul ar fi stabilit la 90%, fără a fi necesare măsuri compensatorii suplimentare.

Obiectivul mai puțin strict este, în mare măsură, în concordanță cu dorințele producătorilor auto germani.

Franța a insistat ca aceste produse să se limiteze la cele fabricate în Uniunea Europeană, în timp ce alți membri ai UE, inclusiv Germania, consideră că ar trebui incluse și alte țări, printre care cele strâns legate de lanțurile de aprovizionare din sectorul auto și partenerii din cadrul acordurilor de liber schimb.

Doar Marea Britanie este inclusă

Planul provizoriu franco-german prevede că, pentru sectorul auto, denumirea „Fabricat în Europa” ar trebui să acopere cele 27 de țări ale UE și alți parteneri europeni care făceau parte din piața internă a UE la 1 ianuarie 2020. Aceasta ar include Marea Britanie, care a părăsit piața unică a UE la sfârșitul anului 2020.

Totuși, că propunerea franco-germană necesită un consens european și că detaliile nu au fost încă prezentate.

Englezii vor trebui să limiteze și ei chinezii

Cu toate acestea, planul franco-german prevede că această includere ar trebui să fie condiționată de un acord privind reciprocitatea deplină, precum și de „alinierea dinamică la condițiile UE privind investițiile din țări terțe și la măsurile de protecție comercială ale UE”.

Acest lucru ar putea însemna că Marea Britanie va trebui să adopte măsurile pe care UE le-a luat pentru a limita importurile de vehicule hibride și electrice cu baterii fabricate în China.

Cele două țări ar trebui totuși să convingă celelalte state membre ale UE și Parlamentul European pentru ca planurile lor să intre în vigoare.

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Tags: Programul Rabla Dacia Renault Maroc Stiri China Stiri Auto
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