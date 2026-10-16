Explozie de aproape 400.000 de prosumatori în România. Care sunt județele în care sunt cei mai mulți

România se apropie rapid de pragul istoric de 400.000 de prosumatori, pe fondul ritmului accelerat în care proprietarii de locuințe și companiile își montează panouri fotovoltaice pentru a-și reduce costurile la utilități și a obține independență energetică, relatează News.ro.

Potrivit celor mai recente date centralizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), la data de 31 august 2026 erau înregistrați oficial 385.791 de mici producători de energie, cu o putere electrică instalată cumulată de 4.281,86 MW — o capacitate care rivalizează deja cu marile unități de producție convențională din sistemul energetic național.

Dincolo de creșterea numerică a centralelor fotovoltaice racordate la rețea, raportul autorității indică o schimbare majoră de comportament în rândul utilizatorilor: instalarea masivă a acumulatorilor pentru stocarea surplusului de electricitate produs în orele cu soare.

Persoanele fizice domină numeric, însă firmele vin din urmă cu capacități uriașe

Analiza pe categorii de utilizatori evidențiază că marele motor al acestei tranziții îl constituie gospodăriile populației. Dintr-un total de aproape 386.000 de prosumatori, 349.099 sunt persoane fizice, care însumează o capacitate instalată de 2.214,26 MW.

Familiile din întreaga țară au valorificat programele de finanțare și scăderea prețurilor la echipamente pentru a-și acoperi consumul casnic pe timpul zilei.

În același timp, sectorul comercial și industrial accelerează investițiile în eficiență operațională. Deși numărul persoanelor juridice înregistrate ca prosumatori este mult mai redus — 36.692 de entități —, puterea instalată a acestora atinge 2.067,60 MW.

Cifra demonstrează că firmele investesc în instalații de mari dimensiuni, montate pe hale logistice, fabrici sau clădiri de birouri, apropiindu-se ca volum total de producție de întregul segment rezidențial.

Bateriile de stocare, noua tendință

O noutate strategică reflectată de cifrele ANRE este avansul spectaculos al soluțiilor de stocare. Dificultățile generate de fluctuațiile de tensiune din rețelele de distribuție și dorința de a utiliza energia verde pe timpul nopții au determinat tot mai mulți utilizatori să adauge sisteme de baterii instalațiilor solare existente.

Conform autorității de reglementare, 151.040 de prosumatori dețin în prezent instalații funcționale de stocare a energiei. Dintre aceștia, 146.347 sunt consumatori casnici, iar 4.693 reprezintă agenți economici. Această tendință reduce presiunea pe rețelele locale de joasă tensiune în orele de vârf de producție solară și crește gradul de autoconsum direct la locul de producere.

Harta fotovoltaicelor din România: Ilfov, Timiș și Bihor conduc detașat

Distribuția teritorială a noilor capacități de producție confirmă că polii de dezvoltare economică și zonele cu o densitate ridicată a locuințelor individuale înregistrează cele mai mari volume de conexiuni.

Județul Ilfov conduce detașat clasamentul național, cu 21.647 de prosumatori racordați, evoluție strâns legată de expansiunea cartierelor rezidențiale de case din jurul Capitalei.

Harta fotovoltaicelor din România

Pe poziția a doua se situează județul Timiș, cu 18.262 de utilizatori care își produc propria energie, urmat îndeaproape de Bihor, cu 17.637 de dosare finalizate.

Aceste regiuni beneficiază atât de un nivel ridicat al veniturilor disponibile pentru investiții casnice, cât și de un grad generos de radiație solară pe parcursul anului.

Ascensiunea rapidă a segmentului de prosumatori reconfigurează arhitectura sistemului energetic românesc, transformând rețeaua clasică, centralizată, într-una puternic distribuită.