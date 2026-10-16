Mintia a livrat primul megawatt-oră în sistemul național, după o pauză de 5 ani. Centrala va depăși puterea celor două reactoare de la Cernavodă

Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a anunţat că centrala de la Mintia a livrat, după cinci ani de pauză, „primul megawatt-oră în reţeaua naţională”.

Una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa

Potrivit acestuia, noua centrală va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună.

Vândută în 2022, la un an de la oprirea vechii termocentrale pe cărbune după jumătate de secol de funcţionare, centrala a fost transformată, printr-o investiţie privată de aproximativ 1,2 miliarde de euro, într-una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa.

„Este încă în etapa de probe, dar primul pas a fost făcut. Urmează punerea în funcţiune a întregii capacităţi, care va aduce României o sursă importantă de energie produsă în ţară. (...) Politica energetică nu se face pentru următorul ciclu electoral. Se face pentru următoarele generaţii”, arată fostul ministru al Energiei într-un mesaj postat pe Facebook.

Acesta a anunțat că prima turbină a noii centrale a livrat energie în Sistemul Energetic Național:

„După 5 ani, Mintia a livrat primul megawatt-oră în reţeaua naţională! Ca să înţelegeţi dimensiunea investiţiei: noua centrală de la Mintia va avea o putere instalată de aproximativ 1.700 MW, cu peste 20% mai mare decât puterea instalată a celor două reactoare nucleare de la Cernavodă, luate împreună. O investiţie privată de aproximativ 1,2 miliarde de euro, într-una dintre cele mai mari centrale pe gaz din Europa”, arată Virgil Popescu.

Oprită după 52 de ani și vândută

Acesta a reamintit că în 2021, vechea termocentrală pe cărbune se oprea după 52 de ani de funcţionare, în contextul în care compania era în insolvenţă, centrala nu avea autorizaţie de mediu, iar „cei mai mulţi vedeau acolo o ruină de vândut la fier vechi”.

„În 2022, când eram ministrul Energiei, s-a decis vânzarea centralei. Am cerut atunci un lucru foarte clar: cine cumpără Mintia nu cumpără doar terenul şi clădirile. Îşi asumă şi obligaţia de a construi acolo o nouă capacitate de producţie de cel puţin 1.290 MW. Astăzi vedem de ce a contat această condiţie”, explică Popescu.

Centrala va livra 1.700 MW

Joi, 8 octombrie, a fost efectuată prima aprindere pe gaz natural pentru turbina numărul 1 din cadrul noii centrale de la Mintia, etapă tehnică decisivă pentru livrarea primilor megawați în Sistemul Energetic Național.

Noua centrală de la Mintia, din județul Hunedoara, a funcționat cu succes pentru prima dată cu gaze naturale. Anunțul a fost făcut joi seară de premierul interimar Ilie Bolojan.

„La Mintia, a avut loc prima aprindere a turbinei pe gaz nr. 1 din noua centrală. Este o etapă tehnică importantă pentru una dintre cele mai importante investiţii energetice ale României din ultimii ani”, a precizat Ilie Bolojan, pe Facebook.

Premierul a adăugat că de la ultima sa vizită de lucru în șantier, din iunie 2026, când proiecul era realizat în jur de 80%, lucrările au avansat. Pe 15 iunie au fost puse sub tensiune instalațiile prin care turbina se racordează la rețea, iar pe 8 octombrie turbina a funcționat pentru prima dată pe gaz natural.